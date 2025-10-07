Christian Nodal sorprende a todos con un cambio radical físico (FOTOS)

Christian Nodal en los últimos meses se ha convertido en foco de fuertes comentarios, en especial al terminar su relación con Cazzu. Sin embargo, esa situación no le ha impedido mantenerse activo en las redes sociales, portales en los que constantemente sube nuevo contenido.

En sus historias de Instagram, ha sorprendido a los usuarios con fotos que muestran un cambio radical físico, mostrando un abdomen marcado y una silueta más trabajada, resultado que ha sido logrado con rutinas de ejercicio. A continuación, te mostraremos cuáles son los cambios que se perciben.

¿Qué cambios se ven en Nodal?

En las historias de Instagram que ha publicado Christian Nodal, ha aprovechado el momento para mostrar su torso, presumiendo una espalda donde se le marcan más sus músculos. Publicaciones que eran acompañadas por la canción de “A mí no me tumba nadie”, detalle que muchos de sus seguidores han interpretado como un mensaje de resiliencia ante todas las polémicas que se le han presentado.

Dichas fotos del cambio radical físico, aunque se desconoce el tipo de rutina que ejercicio que hace, es muy probable que esté realizando el levantamiento de pesas, hipótesis que se puede obtener de las fotos que compartió el cantante en el interior de un gimnasio.

Ante el cambio radical físico publicado en sus fotos, ha implementado otros hábitos en su vida. En ocasiones anteriores, ha explicado que se ha sometido a terapia y psicoanálisis, procesos para obtener una mejor salud mental ante la ansiedad que padece durante su carrera musical o por situaciones personales que ha enfrentado.

¿Cuál es la polémica de Nodal?

En los últimos meses, Christian Nodal se ha visto envuelto en fuertes polémicas. Una de las más conocidas fue su ruptura con Cazzu, con quien había tenido a su hija Inti. El problema comenzó cuando el cantante mexicano, al poco tiempo de terminar, inició su relación con Ángela Aguilar, noviazgo que a los días sería formalizado con un matrimonio entre ellos dos.

Otra polémica más reciente, fue el conflicto legal que tuvo con Universal Music, quienes lo acusaban de haber hecho uso de documentos falsos, pleito que hasta ahora no se han compartido más detalles sobre el caso.