Christian Nodal confiesa que Pepe no quería que se juntara con Ángela Aguilar

Todo está listo para que una de las parejas más importantes del espectáculo y entretenimiento en México disfruten de una fiesta que superará cualquier expectativa. Y, curiosamente, en medio de esta situación Christian Nodal ha revelado que, en el pasado, su suegro Pepe Aguilar no quería que se juntara con su hija, la pequeña Ángela Aguilar.

Christian Nodal y Ángela Aguilar están a punto de cumplir un año como marido y mujer, motivo por el cual están listos para celebrar una fiesta más. No obstante, en medio de esta celebración el cantante de regional mexicano acaba de confesar que, en el pasado, Pepe Aguilar no quería que se juntara con su hija, pues durante esa etapa esta era menor de edad.

¿Pepe no quería que Christian Nodal se juntara con Ángela Aguilar?

Christian Nodal protagonizó una entrevista con Mike Salazar, misma en la que reveló que, desde conoció a Ángela Aguilar, quedó totalmente flechado no solo por su belleza, sino por la forma en cómo cantaba. No obstante, evidenció que esto sucedió cuando tenía 13 años de edad, por lo que su hoy suegro, Pepe Aguilar, no quería que se juntaran demasiado.

“Era talentosa, ella era toda hermosa, estaba guapísima, me ponía muy nervioso cada que estábamos en ruedas de prensa. Aparte mi suegro, te voy a decir algo, había una regla de que no podíamos estar en el mismo lugar, los camerinos estaban de lados opuestos para que no nos cruzáramos”, mencionó Christian Nodal, quien dijo que se conocieron durante el proyecto “Jaripeo Sin Fronteras”, en invitación expresa de Pepe.

¿Harán una colaboración próximamente?

En este punto de la historia vale decir que Christian Nodal y Ángela Aguilar ya cuentan con una colaboración, la cual es “Dime Cómo Quieres”; sin embargo, esta se dio cuando apenas se conocían, por lo que sus miles de seguidores esperan con ansias que realicen un nuevo trabajo juntos, pero ahora como marido y mujer. ¿Ocurrirá pronto?