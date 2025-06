Ángela Aguilar sorprende al revelar que sus hijos estarán lejos de la música

Pasan los días y el nombre de Ángela Aguilar, integrante de la Dinastía Aguilar y esposa de Christian Nodal, no deja de ser tendencia en el mundo de las redes sociales. Ahora, la cantante de solo 21 años de edad sorprendió a propios y extraños luego de asegurar que, cuando tenga hijos, se encargará de alejarlos por completo del apartado de la música. ¿Por qué?

Pese a su corta edad, Ángela Aguilar se ha convertido en una de las mujeres más importantes dentro del regional mexicano gracias a su voz y a la forma en cómo interpreta la música; sin embargo, ella misma sabe que este mundo no es nada sencillo, por lo que tiene claro que, cuando tenga hijos con Christian Nodal, lo primero que hará será alejarlos de este camino.

¿Por qué Ángela Aguilar no quiere a sus hijos dentro de la música?

Ángela Aguilar tuvo una charla con Juan Carlos Arciniegas, de CNN, en donde reveló detalles interesantes sobre su futuro como madre y cantante al mismo tiempo. Y, después de hablar sobre lo que fue su infancia, considera que sería injusto que sus hijos estén de lleno en la música prácticamente desde su nacimiento, por lo que intentará alejarlos de este camino.

“He perdido muchos momentos que me hubiera gustado experimentar, pero no puedo criticar la forma en que fui criada ni las decisiones que tomaron (...) No repetiría lo mismo con mis hijos. A mi me funcionó porque soy muy intensa y porque amo lo que hago, pero sé que esto no es para todos”, mencionó Ángela Aguilar, esto en referencia a los eventos que se perdió cuando era niña.

Ángela Aguilar y su odio a las redes sociales

En la misma entrevista, la integrante de la Dinastía Aguilar volvió a tocar el tema de las redes sociales y el daño que estas pueden causar en las personas. Al respecto de lo anterior, dejó claro que estas son muy intensas, por lo que entiende que, en la crianza de sus hijos, lo mejor será que estos no las conozcan sino después de un tiempo, cuando sean más grandes.