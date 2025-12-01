Angélica Vale explotó tras comentarios generados alrededor de su divorcio: VIDEO

Al ser una figura pública de bastante peso, por el legado familiar y por lo generado por su propia trayectoria, Angélica Vale salió a pedir que la dejen en paz. Uno de los discursos alrededor de lo que pasó con su divrocio de Otto Padrón, gira en torno al karma, el cual le habría caído tras hablar mal de Cazzu. Ante eso, la mujer de 50 años no pudo más y estalló contra los internautas.

¿Qué dijo Angélica Vale tras hartarse de los comentarios en contra?

El concepto del karma es uno repetido con frecuencia en las redes sociales. Hay muchas personas que piensan en este como la fuerza del universo que actúa en consecuencia de tus actos. Ante eso, aseguran que la comediante terminó divorciada por hacer menos las quejas de Cazzu. Sin embargo, ella misma lo niega, pues sus palabras fueron sacadas de contexto.

Y ante el acoso de las personas, decidió simplemente pedirles que la dejen respirar: "Ahora resulta que el karma me pegó porque (...) yo me enteré por redes sociales que ya se había empezado el divorcio. Entonces el karma me llegó ¿Saben? Que flojera ya tengo suficiente por las que preocuparme para como todavía me embarren en estas babosadas".

Y es que en el programa de radio que ella participa, explicó que sus palabras no fueron dirigidas para la cantante argentina y que además estaba respondiendo al caso específico que vive un personaje que ella interpretó. No estaba hablando de la ex pareja de Christian Nodal y al final dijo que dejaran de propagar estupideces.

¿Cómo estaba conformada la familia de Angélica Vale y Otto Padrón?

Otto Padrón y Angélica Vale unieron sus vidas en matrimonio en el 2011. Es decir, estuvieron juntos casi 15 años y de ahí procrearon dos hijos. La más grande es Angélica Masiel, quien tiene en estos momentos 13 años. Mientras que el niño pequeño se llama Daniel Nicolás y tiene 11 años. Todo indica que la hija está intentando participar del mundo de la actuación, mientras que del niño se ha dicho que no tiene ese anhelo.