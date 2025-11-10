Reportan el divorcio de Angélica Vale: ¿qué pasó entre la actriz y Otto Padrón?

Los nombres de Angélica Vale y Otto Padrón se instalan en la portada de los medios y en la opinión pública luego de que se confirmó que el empresario le pidió el divorcio a la actriz. Tras 14 años de matrimonio, el fin de su historia de amor se encuentra en manos de la Justicia.

La noticia sobre el pedido de divorcio de Otto Padrón a Angélica Vale fue confirmada por el periodista Javier Ceriani y fue interpuesta a solo una semana de que la actriz cumpliera sus 50 años de edad.

¿Fin del amor entre Angélica Vale y Otto Padrón?

De acuerdo con el reportero, el pedido de divorcio fue interpuesto en la Corte de Los Ángeles, documento que halló el pasado 4 de noviembre. El escrito cuenta con 15 páginas en donde Otto Padrón plantea ciertas exigencias.

“Una semana justo de que Angélica Vale cumpla 50 años de vida y tenía que festejar este martes. Por qué la demanda llega a días del cumpleaños, llama poderosamente la atención”, remarcó Ceriani y recordó que Angélica Vale y Otto Padrón llevaban 14 años casados, aunque estaban separados desde hace mucho tiempo.

¿Por qué se separan Otto Padrón y Angélica Vale?

Al confirmarse el pedido de divorcio interpuesto por Otto Padrón a Angélica Vale surgió la intriga sobre el motivo por el cual decidieron ponerle fin a su relación. Sin embargo, sobre este punto no se ha ahondado ni conocido detalles.

Lo cierto es que, según el periodista, el empresario “quiere la custodia completa de los hijos”, motivo por el cual esta separación promete dar mucho material para el debate público. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha expresado públicamente ante la información difundida.