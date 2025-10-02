Anna Ferro revela si en realidad tiene una relación con Charly López

Rumores de romance comenzaron a surgir luego de que se viera juntos a Anna Ferro y Charly López, en la fiesta de la abogada Mariana Gutiérrez. Ante esta situación es que la viuda de Fernando del Solar, ha decidido salir a hablar.

¡Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron polémico romance! [VIDEO] Ángela Aguilar y Christian Nodal grabaron el tema ‘Dime como quieres’, que los unió más, aunque no se sabe si desde ese entonces comenzaron a salir.

¿Cuándo se conocieron Anna Ferro y Charly López?

Según había manifestado, Emilio Morales, Anna y Charlie le habían otorgado el permiso para poder decir frente cámaras del programa “La Saga” que efectivamente sí habían comenzado una relación y se estaban conociendo.

Debido a esto es que comenzaron los ataque en contra de Anna Ferro por lo que tras la viralización de la noticia tuvo que dar un paso para atrás y en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, confirmó que al ex de Ingrid Coronado, lo había conocido el día de la fiesta y que quedaron solamente como amigos.

También agregó que entre ellos hay un tema en común que es Ingrid Coronado, por loque fue uno de los temas de conversaciones ese día. “Estuvimos platicando de cómo iba su caso y cómo iba el mío, de todo lo que estábamos haciendo en defensa de”.

Ingrid Coronado está en un enfrentamiento legal con Anna Ferro por una propiedad y es la ex de Charly López, por este motivo es que uno de los temas fue ella.

¿Cuál es la relación entre ellos?

Anna Ferro manifestó que no hay romance con Charly Lopez, que no están saliendo y que han quedado como cuates, sí se han intercambiado teléfono pero solamente eso.

Lo viral: ¡Qué modernos!



¿Los 'ex' andan de romance?



Tendencia en redes Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, fue captada con Charly López, la expareja de Ingrid Coronado!! Ahí aplicarán la de "los míos, los tuyos y los nuestros"!



Visita https://t.co/sggMRojzvi… pic.twitter.com/O8D6yt1TNM — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 1, 2025

En la entrevista también hizo mención al proceso legal por el departamento que dice que le heredó en vida Fernando del Solar, el cual la tienen enfrentada con Ingrid coronado.

Ferro se mantiene tranquila con respecto a este proceso legal y dio a conocer que durante el primer año tuvo que pasar diversas situaciones complicadas pero que actualmente está bien a la espera de que todo se solucione.

