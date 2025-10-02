¿Sonrix y Kim se convertirán en papás? Esto es lo que se sabe tras su ÚLTIMO VIDEO

Sonrix y Kim Migneault se han vuelto tendencia en las últimas horas luego de que subieran un video de Kim practicándose un ultrasonido, lo que ha levantado toda expectativa sobre si serán papás.

En poco tiempo la pareja de creadores de contenido llenó sus redes de miles de comentarios tanto de amigos y fanáticos, quienes les han pedido una respuesta sobre este presunto embarazo a lo que ellos han mantenido el silencio.

¿Qué se sabe sobre el embarazo de Kim Migneault, la novia de Sonrix?

Aunque el video ha emocionado a todos sus seguidores, todo parece indicar que solo se trató de un contenido subido como cientos de los que la pareja ha subido y aunque estos no han negado ni confirmado algo, posteriormente subieron un último video donde “se enteran” gracias a más creadores de contenido que serán padres.

Tras este último posteo, podemos suponer que este TikTok se trató solamente de su contenido planeado, el cuál consiguió con su cometido e impactó de gran manera a sus seguidores, por lo que por ahora podemos decir que Sonrix y Kim no serán padres.

¿Quién es Sonrix?

Jorge Iván Hernández, mejor conocido como Sonrix, es un influencer y creador de contenido originario de Chiapas, quien en los últimos años se ha vuelto muy popular por el humor que usa en sus videos en TikTok e Instagram donde muestra los choques culturales y su día a día con su novia, Kim Migneault.

Antes de dedicarse a subir videos, practicaba taekwondo de manera destacada, pues llegó a competir de manera nacional e internacional y habría sido considerado para la selección nacional.

¿Quién es Kim Migneault?

Por otro lado, Kim siguió los pasos de Sonrix y también se ha dedicado a subir contenido, en el que sigue la misma temática que su novio y juntos han sido unas de las parejas más seguidas de las redes sociales.

La originaria de Canadá comenzó su carrera como creadora de contenido de igual modo, durante la pandemia, pues su trabajo como azafata se vio afectado.

