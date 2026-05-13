Arturo Carmona hace polémico comentario sobre Alicia Villarreal

Alicia Villarreal y Arturo Carmona son una de las parejas de padres más reconocidas en el medio nacional. Aunque en los meses recientes hubo tensión en la relación tras la incorporación del novio de la cantante a la ecuación, el actor dejó en claro el cariño y total respeto que tiene por la intérprete. Y es que en un encuentro con los medios, Arturo se expresó de manera excepcional de su ex esposa.

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¿Qué dijo Arturo Carmona sobre el rol de mamá de Alicia Villarreal?

Recién pasados los festejos del Día de las Madres en México y otras partes del mundo, Arturo Carmona se atrevió a hablar de cómo ve a la cantante en su rol como madre. Allí las palabras del actor sorprendieron a bastantes, pues se llenó de elogios hacia la artista, que aunque se indicó que tuvo problemas con Melendi y el propio Carmona… parece que la situación ya está mejor.

“El mensaje que yo he tenido para ella siempre ha sido de agradecimiento. Tenemos una hija maravillosa, hermosa, de la cual ella ha hecho un gran trabajo, se lo reconozco, se lo valoro y se lo aplaudo. Es una mujer muy trabajadora, una mujer en todos los sentidos capaz de muchas cosas, y mi gratitud y mi cariño para siempre”.

Esto llega tras meses donde se indicaba en los medios de espectáculos que existía un distanciamiento entre Melanie y Alicia. El propio Arturo Carmona declaró de cierto modo en conflicto cuando Cibad Hernández inició relación con Alicia Villarreal de manera totalmente abierta. Pero estas palabras y una fotografía compartida en redes hace unas semanas indican que la situación se calmó entre todos los relacionados.

¿Por qué Arturo Carmona y Alicia Villarreal se separaron?

La pareja de famosos contrajo matrimonio en diciembre de 1997, esto tras estar de novios cerca de año y medio. En su momento fue una de las nupcias más comentadas, sobre todo por la popularidad de la cantante. Sin embargo, el final de la relación llegó en el 2001, esto cuando ya había nacido Melenie en 1999. Aunque se indicó que el final de dicho matrimonio fue por infidelidad de Carmona, ambos coinciden en sus declaraciones al indicar que fue por inmadurez e irresponsabilidad de ambos.