Inés Gómez Mont y su esposo habrían vivido escondidos en esta lujosa mansión: las FOTOS te dejarán sin palabras

La conductora Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor “N” , habrían vivido escondidos en una lujosa mansión en Miami, donde ocurriría el arresto del empresario por parte del Departamento de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Según informó el periodista Luis Chaparro en su programa Pie de Nota, la detención habría ocurrido en una residencia ubicada en Pinecrest, una zona exclusiva donde, presuntamente, la pareja compró la propiedad en 2021 por más de 6 millones de dólares, es decir, más de 111 millones de pesos mexicanos.

En un video publicado por el canal de YouTube En Shock Live se filtraron imágenes de cómo lucía este costoso espacio. De acuerdo con las fotos, la propiedad cuenta con una gran alberca en el patio trasero, gimnasio, cine privado con 18 asientos, vestidor gigante, clóset de lujo y un baño con jacuzzi.

(YOUTUBE) Así es la supuesta mansión de Inés Gómez Mont en Miami.

(YOUTUBE) Supuestamente, el arresto del esposo de Inés Gómez Mont ocurrió en esta mansión,

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si Gómez Mont y Víctor “N” residían en esa casa.

De acuerdo con declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno Mexicano solicitará la extradición del empresario para que enfrente los cargos que se le imputan desde 2019 por presuntamente liderar una red de empresas fantasma, además de evasión fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada.

Pati Chapoy revela detalles sobre Inés Gómez Mont tras el arresto de su esposo

La periodista y excompañera de Inés, Pati Chapoy, habló con Chismorreo sobre si mantiene contacto con la conductora y reveló que no ha sabido nada de ella desde que le envió un mensaje de condolencias por la muerte de Daniel Bisogno, en febrero pasado.

“Inés está bien de salud, eso sí te lo puedo asegurar, tanto ella como sus hijos”, dijo Chapoy.

(Imstagram @inesgomezmont) Inés Gómez Mont envió un mensaje a Pati Chapoy en febrero.

Sin embargo, hasta ahora se desconoce oficialmente el paradero de Gómez Mont.

¿Cuántos hijos tiene Inés Gómez Mont?

Inés Gómez Mont tiene seis hijos fruto de sus dos matrimonios. Su primera relación fue con el empresario Javier Díaz Braco, con quien tuvo cuatro hijos: Inés, y los trillizos Javier, Bruno y Diego.

(INSTAGRAM @inesgomezmont) Estos son los hijos de Inés Gómez Mont.

En 2015, la exconductora de Ventaneando inició una nueva etapa junto a Víctor “N”, con quien tuvo dos hijos más: Bosco y María. Además, aunque no es su hijo biológico, Inés también cuida de Mayito, hijo de su actual pareja.