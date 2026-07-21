Aylín Mujica comparte fotos del funeral de su hijo, Mauro Menéndez, y un desgarrador mensaje. “Te extraño como si fuera una eternidad”

A unos días de darse a conocer la muerte de Mauro Menéndez, su hijo mayor, Aylín Mujica publicó por primera vez imágenes de ella en medio de la tragedia. La actriz publicó fotografías de lo que parecía el funeral de Maahez (el nombre artístico de Mauro).

|Crédito: Captura de Instagram

Aylín se encontraba en un espacio de colores neutros y rodeada de arreglos florales donde predominaba el color blanco; vestía jeans, playera negra, gorra y lentes oscuros. En una de las fotos la acompaña Jorge Noda, amigo cercano; en otra, se le ve con el doctor Elio Galán; "Sobran las palabras. Te amo, hermana", le escribió él.

En las imágenes, Aylín Mujica tiene una expresión de fortaleza, serena y contenida entre sus seres queridos. Adicionalmente, la también conductora de televisión ha estado compartiendo imágenes que muestran a Mauro Menéndez en diferentes facetas de su vida.

|Crédito: Captura de Instagram

En días recientes, Aylín tuvo que viajar a Barbados para reconocer el cuerpo de su hijo mayor y llevar a cabo trámites para su repatriación; anteriormente se encontraba en Colombia para la grabación de un reality show, aunque su residencia actual sería Miami.

Aylín Mujica publica desgarrador mensaje a días de la muerte de su hijo

"Ha pasado tan poco tiempo y ya te extraño como si fuera una eternidad", escribió Aylín Mujica en su publicación más reciente de Instagram. "Me consuela pensar que estás en un lugar lleno de paz, pero mi corazón sigue buscándote a cada instante. Me haces falta en lo cotidiano, en lo simple, en lo que duele".

En el carrusel de imágenes se muestra a Mauro Menéndez, también conocido como Maahez, disfrutando su trabajo como DJ, en fiestas y viajes, sonriendo junto a su mamá y también con sus hermanos menores. "Quisiera un abrazo tuyo, uno solo, para recordarle a mi alma que sigues aquí, de otra manera. Te llevo conmigo, hijo mío, en cada respiro", agregó la actriz.

Entre las figuras públicas que han respondido a la publicación se encuentra la chef Betty Vázquez, Laura Zapata, Aracely Arámbula, Mauricio Islas, Chantal Andere y Sara Maldonado. Anteriormente han expresado sus condolencias figuras como Maribel Guardia y Luz Elena González.