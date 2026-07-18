Aylín Mujica ROMPE EL SILENCIO sobre la muerte de su hijo Maahez y se filtra nueva información: “Estoy devastada”

La industria del entretenimiento y la música se encuentra de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Mauro, mejor conocido como Maahez, hijo de la actriz cubana Aylín Mujica, quien recientemente dió sus primeras palabras sobre esta situación.

¿Qué dijo Aylín Mujica sobre la muerte de su hijo Maahez?

Fue a través de un comentario muy breve a través de instagram que la conductora Aylín Mujica pudo emitir algunas palabras sobre la muerte de su hijo. La actriz respondió mediante un comentario diciendo “Estoy devastada”, estas serían sus primeras declaraciones luego de que la noticia fuera confirmada por el padre de Maahez con las siguientes palabras a través de facebook “Perdónenme no puedo hablar. Mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias”.

Se filtra nueva información sobre los últimos momento de vida de Maahez, hijo de Aylín Mujica

La muerte de Maahez, hijo de 30 años de la actriz Aylín Mujica ha conmovido a todo el medio del entretenimiento así como a la música ya que el joven era DJ. Conforme pasan las horas se ha ido revelando más información sobre este caso pues recientemente la periodista Mandy Fridmann reveló que Mujica había hablado mediante una videollamada con su hijo antes de que este falleciera. De acuerdo con información extraoficial, la conductora de televisión habría sido testigo del momento en el que su hijo era atendido por el personal médico durante su primer infarto. Por otro lado, Fridmann reveló que al ver la situación que ocurría Aylín habría comenzado a gritar de forma desesperada, hecho que habría ocasionado que los medicos detuvieran la videollamada.

¿Quién era Maahez, hijo de la actriz Aylín Mujica?

Mauro, mejor conocido como “Maahez” dentro de la industria musical era un joven apasionado por la música ya que se desarrolló como DJ, productor musical y compositor. En redes sociales contaba con amplio número de seguidores, mismos que seguían su carrera artística de cerca. El joven mantuvo un interés por la música desde temprana edad por lo que terminó cumpliendo su sueño. Llegó a tener presentaciones muy importantes como la que realizó por primera vez en el festival Life In Color de Miami en 2014. Aylín Mujica y Osamu Menéndez fueron sus padres, mismos que han expresado su gran dolor luego de la partida de su hijo.