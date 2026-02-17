Belinda rompió en llanto y todo quedó grabado: ¿qué le pasó?

La artista nacida en España está viviendo uno de los momentos más dulces de su carrera y hoy no está residiendo del todo en México. Sin embargo, en días pasados se llevó a cabo el Carnaval de Mazatlán, sitio donde Belinda se presentó. Sin embargo, la noticia gira en torno a un momento muy particular de su concierto… donde fue evidente su pena a tal grado que se quebró en llanto.

¿Por qué Belinda lloró a mitad de una canción?

La cantante vive un momento de bastante dolor, pues se anunció hace unos días que uno de sus amigos cercanos dentro de la industria de la música falleció tras severos problemas de salud. Oscar Botello, mejor conocido como Milkman, era un artista inmiscuido en el mundo del rap y de la música en general. Lamentablemente a los 36 años tuvo que ser hospitalizado y finalmente fallecido.

La unión que existió entre Belinda y este hombre se dio en 2013, cuando en conjunto con Motel, grabaron la canción Sueño de Ti. Esto generó que se iniciara un vínculo entre los artistas. La cantante estuvo activa en redes pidiendo apoyo para el hombre y cuando falleció también le despidió con unas palabras bastante emotivas.

Por eso, cuando en su propio concierto cantó esa pieza y le rindió homenaje a su amigo fallecido, Bel se mostró evidentemente conmovida. Justamente en los comentarios se explicaba que esa parte de la canción donde ella se quebró, era la que Milkman entonaba. Ante eso, los que no conocían el caso se preguntaban lo sucedido con la cantante pop.

Belinda se pone sentimental al recordar a MILKMAN en su concierto en #Mazatlan #QEPD #Milkman siempre con nosotros ❤️

¿Belinda ya está grabando la serie de Carlota?

Sí, por eso su visita a Mazatlán sorprendió a varios, pues supuestamente la mexicoespañola no estaría en México durante meses. Sin embargo, los compromisos laborales deben resolverse. Y es que hace unos días se hizo oficial el inicio de grabaciones de una serie que exigirá que Belinda esté muchos meses fuera del país. Por eso, el momento de homenaje a su amigo, con todo y las lágrimas, causó asombro entre los internautas.