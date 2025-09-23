¿Brenda Asnicar, la primera Antonella, estará en los ‘2000 X Siempre’? Esto sabemos

El próximo 27 de septiembre volverá a la Arena CDMX el show ‘2000 x Siempre’, un concierto en donde se escucharán los oppenings de las telenovelas juveniles más famosas de la televisión abierta mexicana, sin embargo, dicha presentación podría contar con la presencia de la actriz argentina Brenda Asnicar, quien alcanzó el estrellato con su interpretación de Antonella Lamas Bernardi en ‘Patito Feo’.

Las especulaciones sobre su presencia en el show se dieron luego de que, a inicios del presente año, la producción prescindió de la participación de Violeta Isfel, actriz que dio vida a la versión mexicana de Antonella. Hasta el momento no hay una versión oficial de los motivos de su salida, sin embargo, en aquellos tiempos, se le acusó de cobrar por fotos y saludos a sus fans.

¿Brenda Asnicar bloqueó a la Antonella mexicana?

Pese a la cercanía de la fecha, aún no se tiene si la argentina visitará tierras mexicanas para participar en show ‘2000 X Siempre’, pero se tiene entendido que no mantiene relación alguna con la mexicana, pese a que las une Antonella.En una entrevista que dio en octubre del año pasado, Violeta Isfel reveló que Brenda Asnicar la bloqueó de redes sociales.

En aquel entonces, Isfel trató de contactar a Asnicar para invitarla al espectáculo organizado por BOBO Producciones, pero descubrió que la bloqueó de Instagram debido a que nunca encontró su perfil: “Yo le dije a Bobo Producciones que me dejaran mandarle un audio y decirle ‘mana, yo te admiro como Antonella, por favor ven, hay que estar juntas en el escenario, hacemos cooperacha para pagarte’”, contó.

