Si sabes o no sabes ahorrar, todo es culpa de tu fecha de cumpleaños: así es como te afecta, según la numerología

¿Sabías que, según la numerología, tu fecha de nacimiento influye muchísimo en cómo te relacionas con el dinero? No es lo mismo nacer bajo un número 4, que es ultraorganizado, que ser un 5, que no se resiste a una oferta de último minuto. Y no, no es culpa tuya: es tu energía base, lo que viniste a trabajar en esta vida. Pero, ¿cómo puedes hacer para saber si sabes ahorrar o no?

¿Qué tiene que ver la numerología con tu manera de gastar (o ahorrar)?

La numerología no adivina tu cuenta de banco, pero sí revela patrones muy claros sobre tu forma de pensar el dinero. Todo parte de sumar tu día, mes y año de nacimiento hasta reducirlo a un solo dígito (excepto si sale 11, 22 o 33, que son Números Maestros).

Cómo ahorrar según la numerología y tu fecha de nacimiento

Por ejemplo, si naciste el 17 de octubre de 1989:

1+7+1+0+1+9+8+9 = 36 → 3+6 = 9

Tu número es el 9. Eso dice mucho más de ti de lo que imaginas.

¿Cómo es tu relación con el dinero según tu número?

Aquí viene lo bueno: esto es lo que tu número dice sobre tus hábitos financieros. No es para juzgarte, sino para que te entiendas y mejores, si quieres.



1 – Ambicioso y determinado , pero tiende a gastar para demostrar su éxito.

, pero tiende a gastar para demostrar su éxito. 2 – Ahorrador por necesidad emocional . Le gusta sentir seguridad.

. Le gusta sentir seguridad. 3 – Creativo y disperso . Si hay dinero, lo disfruta sin culpa (aunque luego se arrepienta).

. Si hay dinero, lo disfruta sin culpa (aunque luego se arrepienta). 4 – El mejor con los ahorros . Estructurado, metódico y siempre con colchón.

. Estructurado, metódico y siempre con colchón. 5 – El más gastalón del zodiaco numérico . Vive al día, y eso se nota.

. Vive al día, y eso se nota. 6 – Sabe cuidar , pero a veces gasta más en los demás que en sí mismo.

, pero a veces gasta más en los demás que en sí mismo. 7 – Reflexivo . Analiza cada gasto como si fuera tesis universitaria.

. Analiza cada gasto como si fuera tesis universitaria. 8 – Le mueve el dinero . Gana bien, pero también arriesga mucho.

. Gana bien, pero también arriesga mucho. 9 – Generoso al extremo. Si tiene, comparte, y a veces se olvida de su propio ahorro.

¿Y si no te gusta lo que te tocó?

La buena noticia es que nada está escrito en piedra. Tu número te da una base, pero tú decides cómo usar esa energía.

Por ejemplo, si eres un 5, podrías ponerte metas de ahorro chiquitas, para que tu lado libre no se sienta atrapado. O si eres un 8, cuidar no volverte adicto al poder del dinero. A veces entender esto te da más paz que cualquier aplicación financiera.