Jorge “Coque” Muñiz fue hospitalizado de urgencia y esto se sabe de su salud

Esta mañana se generó mucha preocupación en torno a la salud del cantante y conducto de televisión, Jorge “Coque” Muñiz. Lo que ocurrió fue debió ser hospitalizado de urgencia tras presenta un fuerte dolor en el estómago.

Jorge “El Coque” Muñiz habla de cómo es su hijo Axel en el escenario [VIDEO] Jorge “El Coque” Muñiz nos acompañó esta tarde en el foro de Ventaneando y aunque su hijo Axel no pudo llegar, habló sobre su trabajo en los escenarios.

Fue su hijo Marco Antonio Muñiz, quien por medio de su cuenta Instagram dio a conocer que su padre presentaba un fuerte dolor en el estómago que lo llevó a ser operado de urgencia. De esta manera los fanáticos comenzaron a preocuparse y mandar su apoyo para este momento.

¿Cómo se encuentra “Coque” Muñiz?

Para sus más de 98 mil seguidores en Instagram, Jorge “Coque” Muñiz, subió un video desde el cuarto de hospital donde se encuentra. Allí el cantante comentó a que a principios de esta semana comenzó a sentir un fuerte dolor en el estómago pero pensó que algo le había caído mal. Sin embargo, el dolor no desapareció por lo que tomó la decisión de llamar a su médico para consultar.

“Me empecé a sentir mal, me dolía la panza, dije a lo mejor es una comida que me cayó mal, pero me empezó a doler más, me duele la boca del estómago, un dolor super feo”, dijo en su video.

Además el conductor televisivo, de 65 años de edad, aseguró que aguantó el dolor durante una noche pero al otro día sin dudar llamó a su médico. Le realizaron varios estudios por los cuales se determinó que tenía un problema en el colon.

Luego de haber recibido el diagnostico, Jorge “Coque” Muñiz fue sometido a una cirugía, explicando que el procedimiento fue muy doloroso. El cantante también explicó que gracias a que en el último tiempo bajó de peso, la cirugíano presentó complicaciones.

“En la mañana le hablé al doctor, llegó el doctor y me dijo “está raro”. Fuimos a hacer unos exámenes, una tomografía y tenía el colon volteado, no deja caminar bien el intestino. Me tuvieron que operar el martes en la noche”, dijo.

Por último, tenemos que mencionar que Jorge “Coque” Muñiz indicó que tras la cirugía pasó unos días en observación médica en terapia intermedia. Hoy será dado de alta y retomará sus conciertos.