Novio de Alicia Villareal responde a Cruz Martínez con foto polémica

En el día de ayer, se llevó a cabo una audiencia del proceso legar que tiene de acusado por violencia intrafamiliar, a Cruz Martínez. Por el otro lado tenemos a la ex pareja, la famosa cantante de música regional, Alicia Villareal.

Hace días se anunció su divorcio entre Cruz Martínez y el 11 de septiembre se tuvo que presentar las instalaciones del Poder Judicial de Nuevo León. Cuando salió el fundador de “Kumbia King”, manifestó que sigue enfocado en la música y el bienestar de sus hijos pero no dio declaraciones sobre el proceso en cuestión.

¿Qué dijo el novio de Alicia Villareal contra Cruz Martínez?

Unas semanas atrás, la cantante Alicia Villareal sorprendió a todos tanto en la industria del espectáculo como a sus fanáticos, con la noticia de que le daba una nueva oportunidad al amor.

Esto se dio en el marco de la confirmación del divorcio con el productor Cruz Martínez. Los dos están enfrentando un proceso por el delito de violencia intrafamiliar.

La pareja de Alicia Villareal, es el creador de contenido Cibad Hernández, quien ah decidió apoyar a su pareja y lo hizo saber con una polémica foto luego de la audiencia que se llevó a cabo.

En la imagen en cuestión de Cibad Hernández, se puede ver a Alicia Villareal haciendo la señal de auxilio por violencia de género. A su vez la publicación fue acompañada por un mensaje donde le muestra que no está sola en el proceso que enfrenta contra Cruz Martínez.

“No estás sola Alicia”, se lee en el mensaje que compartió el novio de la cantante.

Instagram: @cibadoficial11 Esta fue la imagen de la polémica.

Por el momento la cantante no ha realizado ninguna declaración sobre la audiencia a la que se presentó. De esta manera se limitó a subir la misma publicación de su actual novio.

¿Quiénes son los ex de Alicia Villarreal?

Alicia Villareal se casó en dos ocasiones, la primeas fue con el actor y conductor Arturo Carmona con quien tiene a su hija Melenie Carmona. Luego se casó con Cruz Martínez con quien se separó por supuesta violencia intrafamiliar.

