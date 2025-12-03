Nawat Itsaragrisil demanda a Fátima Bosch por esta insólita razón

Nawat Itsaragrisil es una parte principal en la organización del certamen Miss Universo, uno de los concursos más importantes a nivel internacional. Sin embargo, su nombre se ha visto envuelto en la polémica, en especial ante la discusión que tuvo con la representante de México.

Ahora, parece que hay un nuevo pleito en marcha, puesto que supuestamente demandó a la ganadora de Miss Universo 2025 Fátima Bosch, por supuesta difamación. Para que no te pierdas todo el chisme al respecto, te contaremos todo lo que se sabe sobre la disputa.

¿Por qué Nawat Itsaragrisil demandó a Fatima Bosch?

Desde la página de Miss Universo Tailandia, se informó en un comunicado que Nawat Itsaragrisil demandó a Fátima Bosch, portal en el que se mostraban pruebas de la denuncia. En dicha información, explica que el empresario nunca insultó a la joven mexicana de ninguna forma.

Dentro de las declaraciones de dicho personaje, explica que con todo el altercado que surgió el 4 de noviembre, ella lo transformó en una tormenta mediática, señalándola de haber difamado su imagen con todos los comentarios realizados por ella. Incluso, resalta que la ganadora del certamen sigue dando entrevistas con señalamientos falsos.

Dentro de la información, se menciona que la denuncia se hizo el 12 de noviembre, alertando que en caso de que haya más señalamientos falsos en contra de Nawat, las acciones legales crecerán para la modelo mexicana. Además, solicitaron a los medios que dejen de publicar información que no sea real.

¿Qué comentó Fatima Bosch?

La denuncia de Nawat Itsaragrisil contra la modelo mexicana por difamación, ha generado mucho ruido en redes, ya que era un pleito que desde hace tiempo género escándalo mediático. Aunque Fátima Bosch se encuentra muy activa en sus redes sociales al mostrar todas las acciones que ha llevado a cabo, la celebridad no ha mencionado nada al respecto de lo ocurrido.

En una de sus últimas publicaciones podemos ver que la joven se presentó en un importante programa de televisión, puesto que actualmente se encuentra visitando Nueva York en Estados Unidos.