Qué hacer con las tapas de cerveza: 4 manualidades para decorar las habitaciones de tu casa

Las tapas de cerveza a simple vista parecen residuos sin importancia, pero en las manos correctas son auténticos tesoros, ya que podemos transformar su apariencia al instante, logrando que sean grandes piezas para decorar las habitaciones de la casa.

Para que los puedas aprovechar, te vamos a compartir 4 manualidades sencillas, alternativas que querrás usar en los siguientes días.

4 manualidades para usar las tapas de cerveza en tu decoración

Las tapas de cerveza son una gran alternativa para crear manualidades sencillas para decorar la casa, solamente hay que limpiarlas y secarlas para poder usarlas en diversas opciones. Para que no las tires, aplica las siguientes opciones:

Marco del espejo

Si ya te aburriste del espejo sin forma o excesivamente minimalista, en la orilla puedes pegar varias tapas de cerveza, al tener varias de colores y con estampados diferentes, le darán un look más llamativo a tu espacio, una gran alternativa para cuando tenemos varios. Recuerda pegarlo con silicón caliente para una mejor adherencia.

Macetas llenas de color

Otra gran alternativa que puedes aplicar es cubrir tu maceta con las tapas, logrando que tengan un aspecto único en tu casa. Por otro lado, puedes crear una red que cubra la maceta, para despues añadir las tapas a la superficie, de esta manera evitarás dañar la superficie al modificar su aspecto.

Cuadro de flores

Otra gran alternativa que puedes aplicar es crear una obra de arte con las tapas, para ello hay que rellanar 4 cuadrados con tapas de la misma cerveza, para que encima hagas una flores con ellas, puedes doblar las corcholatas para darle mayor impacto a tus flores. Pega las tapas con ayuda de silicón y deja secar completamente antes de colgar tu obra de arte.

Cortina de cuentas

Si deseas un aspecto más relajado en tu casa, puedes colocar una cortina de cuentas, una gran alternativa. Pero para que no gastes en una, puedes crear la tuya con ayuda de tapas de cerveza, solamente incrústalas en hilos y agrega algunas cuentas de tu preferencia. Aprovecha todo el material que tienes en casa para hacer las manualidades para decorar. Ideal para usar en tus habitaciones o para tus hijos, solamente lima ligeramente las orillas para evitar heridas.