Cómo crear stickers del Día de la Independencia en México: fácil y rápido para enviar por Whatsapp

No hay dudas que una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas por las personas es WhatsApp, ya que permite el envío de mensajes de manera gratuita, sin ningún tipo de costo y desde cualquier parte del mundo. A su vez, si hay algo que se usa mucho en el último tiempo, son los stickers, los cuales sirven para hacer la conversación más entretenida o amena, y que en este caso, te compartiremos el paso para que crees unos relacionados a las Fiestas Patrias y totalmente gratuitos.

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Siguiendo con esta misma línea, no hay dudas que a la hora de utilizar WhatsApp no sólo lo usamos para enviar o recibir mensajes, sino que su actualización ha permitido incorporar todo tipo de funciones, como el envío o recibo de fotos o videos. Si hay algo que se ha convertido en tendencia y todas las personas usan son los stickers, y que muchos de ellos son animados y personalizados.

El motivo por el cual las personas utilizan los stickers en las conversaciones de WhatsApp es porque le agregarán otro estilo a la conversación, podrán hacerlo con humor y sin la necesidad de agregar demasiadas palabras. En este caso, como estamos en los festejos de las Fiestas Patrias, si hay algo que no pueden faltar son los stickers para esta fecha, por lo que te dejaremos un pequeño tutorial.

Qué necesitas para los stickers

Para poder tener tus stickers de WhatsApp relacionados con las Fiestas Patrias, no necesitarás de tantas demasiadas aplicaciones, ya que podrás hacer en cuestión de segundos y que así los tendrás listos para usar durante este día. Lo único que requieres es guardar en tu galería las imágenes patrias que buscas transformar.

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