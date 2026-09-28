Se filtra fotografía de Cazzu con su nueva pareja un momento muy romántico

Recientemente la trapera argentina Cazzu e Ignacio Colombara se mostraron más que enamorados de forma pública en un evento. Si bien los rumores sobre su relación comenzaron a inicios de 2026, la intérprete de “Mucha Data” dió señales de este noviazgo mediante comentarios en sus conciertos además de que recientemente en una entrevista, sin dar nombres, confirmó que tenía novio.

¿Qué fotografía se filtró de Cazzu y su novio?

Los fotógrafos captaron el momento exacto donde Cazzu está de la mano con su pareja y también bailarín; el argentino Ignacio Colombara. En dicha imagen ambos se ven sonrientes y felices. El evento al que asistieron fue el espectáculo Animal, una puesta dirigida y protagonizada por Maty Napp, coreógrafo de la trapera. Este se llevó a cabo en Buenos Aires, en Argentina, en el teatro Dumont 4040.

Algunas de las señales que Cazzu dió sobre esta relación fue en uno de sus conciertos con motivo de su gira “Latinaje”, llevado a cabo en Querétaro, en donde se refirió a su bailarín como “Mío”, algo que causó furor entre todos los asistentes. Por otro lado, algunos fans pudieron percatarse de que la artista habría pasado vacaciones en Disney junto a Ignacio y su pequeña hija Inti. Si bien la argentina no publicó contenido sobre el viaje, algunas pistas sobre lo que Ignacio posteó en sus historias en redes sociales hizo que los seguidores de la cantante descubrieran que ambos habían estado en el mismo lugar.

Cazzu e Ignacio Colombara |Crédito: Mezcalent

¿Quién es Ignacio Colombara?

Ignacio Colombara, la nueva pareja de Cazzu, es un bailarín y actor de doblaje argentino, originario de Buenos Aires. La trayectoria profesional del joven de 26 años de edad ha sido larga y exitosa a pesar de que él es joven, esto debido a que inició a temprana edad en el medio artístico. Parte de su gusto por las artes fue impulsado por sus padres ya que su madre destacó en el baile y su padre fue sonidista. Actualmente mantiene una relación sentimental con la cantante argentina y ambos se han mostrado muy enamorados.