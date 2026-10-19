Halloween en casa: cómo hacer una calabaza de papel 3D fácil con pocos materiales y paso a paso

Para decorar la casa en Halloween sin gastar demasiado dinero, una opción sencilla es hacer una calabaza 3D con materiales que suelen estar disponibles en el hogar. La técnica consiste en recortar varias tiras de papel, unirlas por los extremos y acomodarlas para formar una esfera con volumen.

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Esta manualidad puede utilizarse para adornar estantes, mesas, escritorios o rincones temáticos durante octubre. Además, permite aprovechar papeles de colores que hayan quedado de otros proyectos y adaptar el tamaño de cada calabaza según el espacio disponible. Para lograr un resultado más llamativo, se pueden combinar tonos naranja, verde y negro, clásicos de la decoración de Halloween.

¿Qué materiales necesitas para hacer una calabaza de papel 3D?

Papel naranja: puede ser cartulina fina, papel de construcción o una hoja de mayor gramaje para que la figura conserve mejor su forma.

puede ser cartulina fina, papel de construcción o una hoja de mayor gramaje para que la figura conserve mejor su forma. Papel verde: servirá para crear el tallo y las hojas.

servirá para crear el tallo y las hojas. Tijeras

Pegamento: puede ser en barra o líquido, siempre que permita unir bien los extremos del papel.

puede ser en barra o líquido, siempre que permita unir bien los extremos del papel. Regla y lápiz

Hilo o cinta: permitirá colgar la calabaza si se quiere utilizar como adorno suspendido.

¿Cómo hacer una calabaza de papel 3D para Halloween?

El procedimiento es sencillo, aunque es importante dejar secar el pegamento cuando sea necesario para evitar que la estructura se desarme.



Corta varias tiras de papel naranja: marca tiras de aproximadamente 2 centímetros de ancho y entre 15 y 20 centímetros de largo. Puedes ajustar las medidas para obtener una calabaza más grande o más pequeña. Forma los primeros aros: toma una tira, curva sus extremos hasta unirlos y pégalos. Repite el procedimiento con las demás tiras para crear varios aros de papel. Une las tiras para formar la esfera: coloca los aros uno dentro de otro o distribúyelos alrededor de un mismo punto de unión, según la estructura que prefieras. Pégalos de manera progresiva y acomódalos hasta conseguir una forma redondeada y tridimensional. Recorta el tallo y las hojas: con papel verde, haz una pequeña pieza rectangular para el tallo y una o dos hojas. Dobla ligeramente el tallo para darle volumen y pega las piezas en la parte superior. Personaliza la decoración: añade una cara con ojos y boca de papel negro si buscas un estilo más divertido, o conserva la calabaza sin rostro para lograr un acabado otoñal.

Una vez que el pegamento esté seco, la calabaza estará lista para decorar. Puedes realizar varias de diferentes tamaños y agruparlas sobre una mesa o una repisa para crear una composición temática.

Para un acabado más resistente, utiliza cartulina fina en lugar de papel muy delgado. Si la manualidad se realiza con niños, es recomendable que un adulto supervise el uso de las tijeras y el pegamento.