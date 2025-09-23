Christian Nodal rompe el silencio y revela si en verdad de separó de su familia

Christian Nodal parece no salir del centro de las miradas y las acusaciones. En este caso se encuentra en Colombia donde ha participado de los eventos realizados allí, y decidió romper el silencio en relación a sus padres.

Circulaban muchos rumores que manifestaban que se había separado de la disquera de su padre Jaime Gonzáles. Es por esto que ha decidido hablar y llevar claridad al asunto, manifestando cuál es su relación su papá y su mamá Cristy Nodal.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre la relación con sus padres?

El cantante de música regional mexicana, es cuestionado por su carrera y su vida profesional. En esta ocasión ha manifestado que no es verdad el rumor que se instaló sobre su separación con disquera y empresa JG Music que es de su familia. Además manifestó que es socio y es muy leal a lo que ha construido.

También Christian Nodal dejó en claro que tiene un hermoso vínculo familiar y no entiende el motivo de las personas que crean especulaciones y rumores falsos. Él cree que el objetivo principal es afectar su carrera por lo que deja en claro que con sus seres queridos se lleva muy bien.

¿Cómo siguen Nodal y Ángela Aguilar?

En cuanto al ámbito personal, las críticas se dirigen siempre al matrimonio de Christian Nodal con Ángela Aguilar. Ambos han mostrado en este tiempo, mantener una relación sólida y que no se dejan avasallar por los comentarios negativos.

De esta manera es que los hemos podido ver en unas imágenes que publicaron, donde claramente se los ve enamorados y felices. Esto demuestra que las malas críticas no los afecta en su vida diaria.

A esto se le había sumado que hubo rumores en los cuales se decía que el cantante Pepe Aguilar, era el encargado de manejar la carrera de Christian Nodal, tal cual lo hace con su hija, pero con las declaraciones del cantante, pues ya ha quedado todo más que aclarado.