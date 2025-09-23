Esta mujer quiso ser besada por artista italiano y terminó exhibido en redes (VIDEO)

Este video se hizo tendencia en algunas partes del continente por la persona que recibe el intento de beso por parte del artista italiano. En la pieza videográfica se percibe cómo un hombre está junto con un grupo de “fans” que le piden una foto y de repente el artista le intenta dar un beso a una de esas mujeres. Entérate quién es la mujer que Eros Ramazzotti trató de besar sin su consentimiento.

¡Julio sobresalió con su hermosa interpretación de “La cosa más bella”! [VIDEO] ¡Julio Ávila brilló en el escenario del Octavo Concierto de La Academia 2024 con la canción “La cosa más bella”!

Te puede interesar - ¿Esta mujer reveló acoso de parte del hijo de Talina Fernández?

Te puede interesar - ¿Por qué Chuponcito desapareció de la escena cuando se encontraba en su mejor momento?

¿Quién es la mujer que Eros Ramazzotti intentó besar?

El contexto de este evento podría ser bastante ignorado por muchos de los usuarios, sin embargo poniendo más nombres en la ecuación la situación toma forma. La mujer que trata de ser besada por el artista italiano es Evangelina Anderson. Esta es una personalidad argentina que recientemente vivió un proceso de divorcio bastante escandaloso con el ex jugador de futbol, Martín Demichelis.

Evangelina se encontraba de vacaciones con sus amigas en un viaje que se pagaron a Italia y convivieron con el artista local. En una sesión de fotos improvisadas donde eran fanáticas conviviendo con el artista, este quiso sobrepasarse con la argentina. Ante eso, sus amigas reaccionaron eufóricas, mientras que Anderson simplemente se negó y terminó abrazando al cantante.

"Evangelina Anderson"



Porque le corrió la boca a Eros Ramazzotti cuando el cantante italiano intentó besarla, pero después agarró viaje. pic.twitter.com/VaEE8MoEXu — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 21, 2025

¿Hay una relación entre la mujer acosada y el artista italiano?

En un principio las redes sociales se mostraron indignadas con el gesto del artista, que evidentemente trató de “robarle un beso” a Evangelina. Sin embargo, tanto sus amigas como ella tomaron este asunto con humor, pues ninguna reaccionó con un gesto de desaprobación o incomodidad mayúscula. Una de sus amigas incluso elogió a Eros como un excelente anfitrión, con el cual solo hubo un amague de beso.

Y en el caso particular de Evangelina, no hizo más referencia al caso sino que en sus redes subió una foto junto a una estatua de Albert Einstein, indicando que su tipo son los intelectuales y que ya tenía novio. Muchos indicaron que esto podría ser un mensaje con un contexto atrasado por lo ocurrido con Eros o una broma respecto a este busto que se encuentra en el aeropuerto de Frankfurt en Alemania.