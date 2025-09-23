¿Débora Estrella predijo su muerte? Sale a la luz una espeluznante teoría sobre la querida conductora

La muerte de la querida conductora Débora Estrella dejó en shock al público y a todos los que la seguían de cerca. Apenas unas semanas antes, la famosa presentadora había compartido una publicación de cumpleaños en Instagram que hoy luce cargada de simbolismo, según sus seguidores.

Esa coincidencia provocó que en redes comenzaran a circular teorías sobre si, de alguna manera, había anticipado su trágico destino. ¿Qué dijo la expresentadora de TV Azteca?

¿Qué publicó Débora Estrella en su último cumpleaños?

El pasado 7 de agosto, Débora celebró sus 43 años con una publicación alegre: fotos con vestido de fiesta, globos y una gran sonrisa.

Sin embargo, lo que llamó la atención después de su partida fue la canción que eligió para acompañar el post: “Die With a Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars, cuyo título en español se traduce como “Morir con una sonrisa”.

Instagram/Débora Estrella Débora Estrella: internautas tienen la teoría de que la conductora predijo su muerte

El texto que escribió también dio de qué hablar: “Hoy solo puedo sentir gratitud por todo lo vivido... y emoción por todo lo que viene”. En ese momento parecía un mensaje de esperanza, pero tras lo ocurrido muchos lo leyeron con otra mirada.

¿Por qué se dice que Débora Estrella predijo su muerte?

Al ver la coincidencia entre el tema musical, el mensaje reflexivo y lo que pasó semanas después, varios seguidores comenzaron a hablar de una especie de predicción.

En los comentarios de su publicación, algunos mencionaron que el post parecía una despedida, mientras que otros aseguraron que solo fue una coincidencia que ahora luce inquietante.

Sea como sea, su última publicación terminó convertida en un recuerdo que miles de personas comparten como símbolo de gratitud y despedida.

¿Cómo fue el accidente donde murió Débora Estrella?

El 20 de septiembre, apenas 44 días después de aquel cumpleaños, la conductora Débora Estrella perdió la vida en un accidente aéreo en García, Nuevo León. La aeronave privada en la que viajaba se desplomó cerca del río Pesquería. En el siniestro también murió el piloto, Bryan Ballesteros. Se especula que la nave pudo haber tenido una falla mecánica.

La noticia conmocionó al mundo del entretenimiento y dejó una sensación de incredulidad: ese post de cumpleaños, que en su momento celebraba la vida, terminó cargado de un significado inesperado.