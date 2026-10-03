Conciertos de regional mexicano en octubre: Desde Edén Muñoz hasta Edith Márquez; fechas, boletos y todo lo que debes saber

Para octubre hay varios conciertos de regional mexicano programados, artistas que se encargarán de encender la fiesta entre todos los asistentes en diversos recintos y fechas, fanáticos que tendrán la oportunidad de cantar a todo volumen sus canciones favoritas.

A lo largo del mes, se tiene contempladas presentaciones de Eslabón Armado, Camila Fernández, Grupo Palomo Ofrenda Norteña, Edén Muñoz, Yolanda del Río, Edith Márquez, Alex Fernández y Ricardo Caballero el Intérprete.

¿Qué conciertos de regional mexicano hay programados?

Aunque ya te explicamos cuáles con los conciertos de regional mexicano, nos falto darte detalle sobre en que zonas y fechas de cada uno de los artistas, por eso te detallaremos toda la información al respecto:



Eslabón Armado: 3 de octubre en Monterrey, Nuevo León

Camila Fernández: 10 de octubre en la CDMX.

Grupo Palomo Ofrenda Norteña: 11 de octubre en la CDMX.

Edén Muñoz: 16 Y 17 de octubre en la CDMX.

Yolanda del Río: 17 de octubre en la CDMX, 30 de octubre en Jalisco.

Edith Márquez: 22 de octubre en la CDMX.

Alex Fernandez: 31 de octubre en la CDMX.

Ricardo Caballero el Intérprete: 9 de octubre en la CDMX.

Duelo en Concierto: 10 de octubre en la CDMX.

La Arrolladora Banda El Limón: 22 de octubre en la CDMX.

Considerando que gran parte de los conciertos se realizarán dentro de poco tiempo, hay que considerar que las entradas podrían terminarse en poco tiempo, así que si tienes contemplado acudir a uno, debes adquirir las entrada para que puedas presencias a tus artistas favoritos.

¿Qué se considera regional mexicano?

Al hablar de conciertos de regional mexicano, es usual que pensemos que solamente se trate de música norteña o corrido, pero no es lo único, ya que es un genero que abarca muchos estilos, de los cuales se destacan los siguientes:



Mariachi.

Banda Sinaloense.

Música Norteña.

Corridos.

Grupero.

Baladas.

Por lo que cuenta con muchas opciones disponibles en el regional mexicano, permitiendo que diversas personas puedan seguir el estilo musical basándose en sus gustos. No dejes pasar la oportunidad para acudir a las fechas de las presentaciones.