Crochet en tendencia: 4 llaveros adorables que querrás llevar contigo inspirados en el K-pop

No cabe duda de que el universo del K-pop se ha consolidado como una de las industrias de entretenimiento con mayor crecimiento en los últimos años y, si quieres demostrar tu pasión en todo momento, toma en cuenta alguna de las siguientes ideas de llaveros de crochet inspiradas en los colores y la estética del K -pop.

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4 ideas de llaveros de crochet sencillos inspirados en el K -pop

El crochet encuentra una nueva inspiración en la estética del K-pop con pequeñas manualidades de llaveros perfectos para lucir en tu mochila o bolso. Ya sea que optes por estrellas y micrófono, discos o alguno de tus ídolos preferidos, cualquiera de estas ideas de llaveros de crochet inspiradas en el K -pop puede ayudarte a llevar tus manualidades al siguiente nivel.

Lightsticks en versión mini

Dentro del K-pop el elemento más icónico de cualquier fandom es su lightstick (bastón de luz), por lo que, si usted tiene la silueta en una forma básica, opta por color verde neón para NCT, un corazón rosa plano con bordes negros para BLACKPINK o uno con mecha roja para la "Army Bomb" de BTS.

Lightsticks en versión mini|Imagen de IA

Corazones con "Finger Heart" Bordado

También puedes optar por el famoso gesto coreano de cruzar el dedo pulgar con el índice para crear un corazón, el cual se ha consolidado como un símbolo universal. Dale vida a esta idea tejiendo un corazón básico en crochet usando el color oficial de tu grupo favorito

Corazones con “Finger Heart” Bordado|Imagen de IA

Logotipos minimalistas en cuadrados o círculos

Toma en cuenta que diversos grupos de K-pop apuestan por logotipos geométricos que son sumamente fáciles de adaptar al tejido plano. Para esta idea, teje un pequeño cuadrado o rectángulo usando puntos bajos y utiliza el color de tu agrupación favorit.

Logotipos minimalistas en cuadrados o círculos|Imagen de IA

Minimicrófonos de colores

Es popular que dentro de las agrupaciones cada miembro cuente con un color asignado a su micrófono o que la agrupación completa se identifique con un tono. Para esta idea, da vida a un pequeño llavero en forma de micrófono en el tono de tu ídolo o agrupación favorita.

Minimicrófonos de colores|Imagen de IA

Cada una de estas ideas puede inspirarte para crear un llavero de crochet pensado para demostrar tu pasión por el K-pop; el truco es enfocarte en el color que identifique a tu agrupación.