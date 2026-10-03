Kunno y Julio Camejo planean una estrategia para frenar las pérdidas del presupuesto semanal en La Granja VIP

Cada semana los Granjeros debieron afrontar el reality con menor cantidad de presupuesto semanal para realizar las compras dentro de La Granja VIP. El mismo se vio afectado por múltiples errores en cuanto al cumplimiento del reglamento y la supervivencia es cada vez más difícil. En este contexto, Kunno y Julio Camejo platicaron para acabar de una vez por todas con las reducciones de plata Cash.

Según los Granjeros, estas reducciones se producen, en mayoría, por la falta de trabajo de los peones. Algunos no se toman el rol en serio o, en su defecto, no aceptan tener que afrontar los castigos que significa ocupar ser peón. La idea de Kunno y Julio Camejo es que los Granjeros más aplicados traten de tener este rol a partir de la quinta semana dentro de La Granja VIP.

¿Julio Camejo como peón?

Una de las soluciones que encontraron ambos participantes es que Julio Camejo sea peón nuevamente tras haber hecho un buen trabajo durante la segunda semana, luego de haber sido Capataz en la primera semana del reality.

La idea de Camejo es postularse delante de los demás participantes para que lo escojan como uno de los cuatro peones que afrontarán la quinta semana. Sin embargo, Kunno difirió ya que cree que esta forma de llegar a ocupar el rol no es la mejor. El influencer se basó en que toda la granja cree que ser peón es un castigo, por lo que no tiene sentido que un participante se postule de forma voluntaria.

En este contexto, Kunno le pidió al cubano que solicite ante las cámaras que el público lo coloque como peón una vez finalizada la cuarta semana. Tres de los cuatro peones son elegidos por los participantes, mientras que el restante es elegido por votación del público.

De esta manera, si Julio Camejo consigue convencer a los televidentes mediante las cámaras, habrá ocultado sus intenciones ante el resto de Granjeros. Sin embargo, todo dependerá del resultado final y de quiénes sean los compañeros del actor en caso de que consiga el rol.

¿Cuándo es la Gala de Eliminación de la cuarta semana?

La cuarta Gala de Eliminación de La Granja VIP se llevará a cabo el domingo 4 de octubre, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán seguir la transmisión EN VIVO por Azteca UNO, el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo.

El apoyo de los televidentes será clave para los participantes que permanezcan en la tabla después de La Traición. El público puede votar por sus favoritos desde la plataforma oficial de votaciones o mediante la aplicación TV Azteca En Vivo.