4 plantas rojas en tendencia; son ideales para interiores y son fáciles de mantener
Estas son algunas de las plantas más buscadas gracias a su aporte visual y su fácil conservación:
Cada vez es más común ver casas y jardines con plantas rojas, pues además de ser llamativas, pueden ser fáciles de mantener, decoran de gran manera los entornos dando un gran contraste e incluso hay unas que aportan valores positivos a los ecosistemas, siendo una gran alternativa para tener en cuenta.
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Dentro de las plantas de interiores más populares, estas son algunas de las alternativas que se encuentran en tendencia en los últimos meses gracias a sus formas, lo fáciles que son de mantener como regar y lo adecuadas que son a temperaturas cálidas.
Plantas de hojas rojas para interiores:
- Agalonema Roja: Esta planta también conocida popularmente como Aglaonema de Fuego, la cual es una planta de interior que se ha vuelto tendencia por sus tonos rosa, carmesí y rojos. Su origen es asiático y aíslen medir entre los 35 y 55 centímetros, además de que tienen la capacidad de purificar el aire.
- Fittonia: Una especie proveniente de sudamerica que destaca gracias a su llamativa composición, conocidas como plantas mosaico, el dibujo que muestra su naturaleza es uno de los más llamativos de la temporada y son ideales para la casa porque suelen medir entre los 15 y 35 centímetros.
- Caladium: Esta planta con “forma de corazón” se ha vuelto una de las más buscadas en los últimos años gracias a sus colores y composición. Conocida también como “Corazón de Jesús”, se ha vuelto una gran opción para interiores gracias a su fácil mantenimiento aunque es importante mencionar que su ingesta es tóxica para humanos y animales.
- Crotón: También el “crotón” se ha vuelto una de las plantas más buscadas gracias a sus increíbles formas, siendo un arbusto ideal para la decoración de interiores, aunque es muy frágil al frío o los cambios bruscos de temperatura.