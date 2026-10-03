La Granja VIP Segunda temporada: Link para VOTAR gratis por los nominados de hoy 2 de octubre, cómo votar online y ver EN VIVO el programa de La Traición
Hoy es viernes de Traición, por lo que no debes perderte el minuto a minuto de lo que pase en La Granja VIP, además de conocer a los nominados de la semana
Hoy, viernes 2 de octubre, los Granjeros de La Granja VIP deben estar preparados, ya que será un día importante para ellos, ya que se dará a conocer la lista actualizada de nominados en la cuarta semana, generando que se encuentren en riesgo de inminente. Observa todo lo que pasa en el minuto a minuto del programa.
¿Cómo votar en La Granja VIP?
Hoy, será un gran momento para que los fans voten por sus Granjeros favoritos, por lo que deben estar atentos para unirse y seleccionar a sus favoritos en La Granja VIP. Para que lo puedas hacer, te detallaremos cómo escoger a tus favoritos:
- Entra a la página web de Azteca UNO, para después entrar a la sección de "La Granja VIP".
- Después da clic en "VOTAR", se desplegará por quiénes puede votar, además de poder dividir tus votos entre varias personas.
- Si tienes la app de "TV Azteca en Vivo", entra a la pestaña de votos que aparece en la pantalla principal.