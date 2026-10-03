Muere famosa influencer tras compartir su lucha contra terrible enfermedad: “Nos duele profundamente”

El mundo de las redes sociales se viste de luto. Muere la influencer y activista Brooke Eby. La creadora de contenido perdió la vida a los 37 años tras una larga lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, también conocida como ELA. La noticia de su lamentable deceso fue confirmada por la Red ELA a través de un comunicado en el que se reveló que la causa del deceso fueron complicaciones relacionadas con la enfermedad.

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“La Red ELA lamenta el fallecimiento de Brooke Eby, una defensora extraordinaria, narradora de historias, constructora de comunidad y amiga, cuya honestidad, humor y determinación cambiaron la forma en que innumerables personas entendían la ELA”; se lee en el escrito. “Nos duele profundamente su fallecimiento y estamos profundamente agradecidos de haber tenido el privilegio de conocerla, trabajar a su lado y celebrar su vida. El impacto de Brooke perdurará en cada persona a la que llegó y en toda la comunidad que creó”.

Muere la influencer Brooke Eby, semanas después de revelar que estaba en fase terminal del ELA

Brooke Eby se hizo famosa en redes sociales por documentar su vida con ELA, con el objetivo de crear mayor conciencia entre sus seguidores y cambiar la forma en que millones de personas entendían una enfermedad terminal. El diagnóstico lo recibió a sus 33 años, desde entonces, se dio a la tarea de compartir su historia con el mundo. Hace tan sólo unas semanas, la creadora de contenido reveló que se encontraba en la fase terminal de su enfermedad, pues su función pulmonar había disminuido a un 12% de su capacidad.

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que ocasiona la muerte de las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal. Hasta la fecha, tanto su causa como su cura son desconocidas en el mundo de la medicina. Entre los principales síntomas del ELA está la dificultad para caminar, tropiezos o problemas para sostener objetos con la mano, dificultades para hablar con claridad y problemas para tragar alimentos y líquidos.

Una vez que se dio a conocer el lamentable deceso de Brooke Eby, sus redes sociales se llenaron de condolencias y mensajes de apoyo para sus seres queridos. Descanse en paz, Brooke Eby.