Muere influencer conocida como “La Bebecita” junto a su novio, esto es lo que se sabe

Hace unas horas se dio a conocer sobre la muerte de la influencer conocida como “La Bebecita”, quien había ganado bastante popularidad en redes sociales en los últimos meses debido a la manera en cómo compartía con sus seguidores su estilo de vida.

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Rosa Angélica Tarazona, era una joven de 19 años que fue abatida en un operativo policial en Riohacha, La Guajira, Colombia el pasado viernes 04 de septiembre, pues tras una vida llena de lujos, se le vinculaba con un jefe criminal conocido como “Bendito Menor”.

¿Quién era La Bebecita?

Aunque en redes sociales lucía como una influencer donde compartía lujos, también llegó a subir contenido sobre su relación con el crimen organizado en Colombia, pues se le vinculaba directamente como la administradora financiera y de logística de un grupo criminal organizado en aquel país.

A la corta edad de 19 años se hizo viral en redes por compartir la “romántica” vida que llevaba junto a su pareja sentimental Naín Andrés Pérez Toncel, alias "Bendito Menor", uno de los líderes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Los Pachenca).

Una vida llena de crimen y lujos:

Hace cerca de un año, Angelica había sido detenida en Guachaca, aunque logró conseguir prisión domiciliaria, medida que no cumplió por seguir en el mundo de los crímenes y justo hace unos meses comenzó a ganar relevancia en redes sociales compartiendo su vida llena de lujos, armas y un amor siendo que ambos eran buscados por la policía colombiana.

De momento sus seres queridos y amigos no se han pronunciado al respecto, siendo que el caso ha tomado revuelo en redes debido a la popularidad que la joven había conseguido, siendo incluso considerada como influencer pues ya contaba con una gran cantidad de seguidores mientras estuvo prófuga.