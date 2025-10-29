Asesinan a cantante de regional mexicano frente a su familia

Una vez más el mundo de la música mexicana es impactada por el asesinato de un artista. El pasado domingo fue ultimado a balazos el cantante de regional mexicano Juan Luis Martínez, más conocido como “El Bosho”, y ahora las redes sociales lo despiden con profundo dolor.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

Fue el pasado mes de agosto cuando el luto invadió a los músicos mexicanos al confirmarse el homicidio del vocalista de Enigma Norteño, Ernesto Barajas. Ahora, a solo dos meses de aquel hecho de sangre, un nuevo asesinato golpea al ambiente musical local y mantiene la expectativa por el avance de la investigación.

¿Cómo se anunció la muerte de Juan Luis Martínez?

Fue a través de las redes sociales oficiales de Grupo Dorado de Abasolo que se difundió la triste noticia que confirmaba la muerte de Juan Luis Martínez. En Facebook, la agrupación compartió una imagen del cantante junto al mensaje “Vuela alto mi chingon. Nos dejas un gran vacío. Pero sabemos que estás cantando en un escenario más fregón”.

El posteo de Grupo Dorado de Abasolo dejaba en claro la sorpresa e impacto que causó la muerte de “El Bosho”, mismas que se replicaron entre los seguidores del reconocido cantante de regional mexicano. Los internautas no dudaron en expresar sus condolencias y pedir justicia por su asesinato.

¿Cómo murió Juan Luis Martínez?

El hecho de sangre se produjo el pasado domingo 26 de octubre, cerca de las 10 de la noche, en una vivienda ubicada en la colonia Los Pirules, del municipio de Abasolo, en Guanajuato. Según los primeros datos, Juan Luis Martínez compartía con familiares y amigos una reunión que fue interrumpida por el ingreso de dos sujetos armados.

En ese marco, uno de los delincuentes comenzó a dispararle directamente a Juan Luis Martínez hiriéndolo de gravedad. Los sujetos se dieron a la fuga en un automóvil mientras los familiares del cantante dieron aviso a los servicios de emergencia.

Lamentablemente, cuando personal de la Cruz Roja llegó para auxiliarlo solo pudieron constatar su deceso. Ahora, la familia y amigos de Juan Luis Martínez piden que la investigación avance para determinar las causas del ataque, dar con los responsables y que haya justicia para “El Bosho”.