inklusion logo Sitio accesible
Logo-La-Granja-VIP
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
deportes
adn_header_824x291_01.png
Azteca UNO
Famosos
Nota

Asesinan a cantante de regional mexicano frente a su familia

El luto vuelve a ser protagonista en el mundo del espectáculo mexicano. El cantante Juan Luis Martínez fue asesinado delante de su familia.

Cantante de regional mexicano fue asesinado frente a su familia.jpg
Instagram /juanluizbosho /Canva
Iván Charello | Marktube
Famosos
Compartir
  •   Copiar enlace

Una vez más el mundo de la música mexicana es impactada por el asesinato de un artista. El pasado domingo fue ultimado a balazos el cantante de regional mexicano Juan Luis Martínez, más conocido como “El Bosho”, y ahora las redes sociales lo despiden con profundo dolor.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño

TV Azteca
[VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

Fue el pasado mes de agosto cuando el luto invadió a los músicos mexicanos al confirmarse el homicidio del vocalista de Enigma Norteño, Ernesto Barajas. Ahora, a solo dos meses de aquel hecho de sangre, un nuevo asesinato golpea al ambiente musical local y mantiene la expectativa por el avance de la investigación.

¿Cómo se anunció la muerte de Juan Luis Martínez?

Fue a través de las redes sociales oficiales de Grupo Dorado de Abasolo que se difundió la triste noticia que confirmaba la muerte de Juan Luis Martínez. En Facebook, la agrupación compartió una imagen del cantante junto al mensaje “Vuela alto mi chingon. Nos dejas un gran vacío. Pero sabemos que estás cantando en un escenario más fregón”.

El posteo de Grupo Dorado de Abasolo dejaba en claro la sorpresa e impacto que causó la muerte de “El Bosho”, mismas que se replicaron entre los seguidores del reconocido cantante de regional mexicano. Los internautas no dudaron en expresar sus condolencias y pedir justicia por su asesinato.

¿Cómo murió Juan Luis Martínez?

El hecho de sangre se produjo el pasado domingo 26 de octubre, cerca de las 10 de la noche, en una vivienda ubicada en la colonia Los Pirules, del municipio de Abasolo, en Guanajuato. Según los primeros datos, Juan Luis Martínez compartía con familiares y amigos una reunión que fue interrumpida por el ingreso de dos sujetos armados.

En ese marco, uno de los delincuentes comenzó a dispararle directamente a Juan Luis Martínez hiriéndolo de gravedad. Los sujetos se dieron a la fuga en un automóvil mientras los familiares del cantante dieron aviso a los servicios de emergencia.

Lamentablemente, cuando personal de la Cruz Roja llegó para auxiliarlo solo pudieron constatar su deceso. Ahora, la familia y amigos de Juan Luis Martínez piden que la investigación avance para determinar las causas del ataque, dar con los responsables y que haya justicia para “El Bosho”.

Noticias de Famosos
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×