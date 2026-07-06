Muere joven youtuber y gamer argentino a los 27 años junto a su padre tras regresar de un velorio

En las últimas horas, la comunidad digital ha recibido un fuerte golpe tras darse a conocer el sensible fallecimiento del gamer, streamer y youtuber Chatterbox. Tras darse a conocer la noticia, los mensajes de apoyo no se han hecho esperar, tanto de sus seguidores como de los internautas y familiares.

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¿Qué se sabe sobre el sensible fallecimiento de Chatterbox?

En las últimas horas se ha dado a conocer que el creador de contenido Sebastián Funes, mejor conocido como Chatterbox, falleció este pasado domingo tras impactarse de manera frontal el automóvil en el que viajaba junto a su padre, mientras regresaban de un supuesto velorio. Se ha señalado que el incidente ocurrió sobre la Ruta Nacional 5, aproximadamente a las 14:30 horas, esto tras haber viajado junto a su familia para despedir a su abuela, fallecida el pasado 2 de julio a los 87 años.

De la misma manera, se ha señalado que, debido al fuerte impacto, los dos pasajeros delanteros perdieron la vida, siendo uno de ellos el gamer Chatterbox a la edad de 27 años y su padre Juan Manuel Funes, de 54. No obstante, se reportó que tanto la esposa de Juan Manuel, de 52 años, como la hija de la pareja, de 12 años, lograron salir del vehículo impactado con heridas menores.

¿Quién fue Chatterbox?

Sebastián Funes, o Chatterbox, era un gamer o creador de contenido de 27 años, con fuerte presencia dentro de YouTube, Twitch y TikTok, siendo la plataforma enfocada en videos en donde tenía más presencia, contando con una comunidad que superaba los 1.700.000 suscriptores, quienes, tras darse a conocer el lamentable suceso, no han dejado de dar muestras de apoyo para la familia de los fallecidos.