Así reaccionó Livia Brito tras ser vinculada a proceso por falsedad de declaraciones

El escándalo que se generó desde el 2020 alrededor de una agresión de dos personas de la farándula hacia el fotógrafo de espectáculos, quien sostuvo su verdad hasta la última instancia. Y pese a que existieron múltiples teorías, la ley mexicana fue clara y Livia Brito ya fue vinculada a proceso por agresión sobre Ernesto Zepeda.

¡Viviann Baeza brilla en la pasarela de vestidos para el Día del Amor y la Amistad!

¿Cuál fue la reacción de Livia Brito tras su vinculación a proceso?

El largo proceso parece que no tiene fin, sin embargo la legislación de México estableció que la actriz está vinculada a proceso. Ante eso, las redes sociales y los medios han reaccionado por el hecho de que ambas partes se han enfrentado a lo largo de los años y el mismo fotógrafo ya declaró tras esta nueva resolución de la ley nacional.

Sin embargo, más sorprendidos quedaron algunos, pues la actriz no ha indicado nada del proceso en el que está metida en estos momentos. Contrario a lo que muchos pensaron, su más reciente publicación en Instagram fue una historia donde presume a sus perros. Allí puso la única descripción referente a sus caninos: “Mis 7 amores”.

Por ello, muchos están a la espera de un mensaje en cuanto a un problema que realmente les ha exigido (a todos los involucrados) mucha energía. Se han dicho muchas cosas, se han negado otras tantas y esto ya llegó a un punto donde parece que se inclinó del lado del paparazzi.

¿Qué ocurrió entre Livia Brito y este fotógrafo?

Todo surgió de un momento donde la actriz compartía un vínculo sentimental con Yosmi Mariano Gedler Martínez. Allí el fotógrafo habría intervenido (les tomó fotografías) en unas vacaciones de la pareja, cuando estos se acercaron a reclamar y agredir al paparazzi. Hay fotografías que muestran que la agresión física fue realmente fuerte y desde ese punto comenzó un proceso legal.

Además, Ernesto Zepeda fue claro en sus últimas declaraciones, donde afirmó que él lo que busca es que paguen los daños. Según sus propias palabras, no quiere hacer nada más, sino exigir el pago de los daños.