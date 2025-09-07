“Perdí amistades, me alejé de familiares": El comediante Franco Escamilla ha perdido a gente cercana por prestar dinero

En los últimos años el comediante originario de Cuautla Morelos, Franco Escamilla se ha vuelto una de las figuras más grandes y reconocidas dentro del entretenimiento mexicano, donde a pesar de las adversidades, ha logrado sobresalir y destacar en esta industria e incluso se ha posicionado como uno de los más consolidados.

Con el éxito también han venido nuevos problemas, pues el comediante recientemente aseguró durante una entrevista para un podcast que ya no presta dinero porque nunca le han devuelto lo prestado, destacando que incluso ha perdido amistades y se ha alejado de familiares.

¿Cuál fue la situación por la que Franco Escamilla ya no presta dinero?

Durante este podcast, Franco Escamilla contó una anécdota que le hizo replantear la manera en cómo ayudaba a personas cercanas, donde comentó lo siguiente:

“No se hacen inversiones con el corazón, Viene alguien y me dice:

-Estoy bien atorado.

Y uno que es corazón de pollo le dice yo te ayudo... ¿Cuánto necesitas?

-Honestamente con 10,000 pesos salgo del problema.

-Ok, cuenta con ello.

-Pero me voy a tardar unos 3 meses en pagártelo.

-No pasa nada hermano, pero sal del problema. Y a la semana veo a su esposa estrenando una bolsa, o los veo de vacaciones en Mazatlán, Tampico. ¡Te pagué las vacaciones! (...)".

Con esta anécdota, Franco aseguró que le han pasado varias veces este tipo de cosas, donde incluso hay quienes se enojan cuando les cobra, por lo que hizo la siguiente reflexión:

“Hay momentos en los que $10,000 pesos no me dejan pobre gracias a Dios, pero qué pasa, que a lo mejor mi esposa me dice “Oye, vamos a cenar con los niños a tal lugar y le digo dame chance a la siguiente semana, porque pues esta semana gasté y digo...¿Por qué estoy privando a mi familia esta semana para que tú lleves a la tuya de vacaciones?”.

¿Cuál fue la solución de Franco Escamilla para que la gente no le pidiera dinero?

Dentro de esta misma anécdota, el comediante de 44 años declaró que para que la gente ya no le pida prestado les ha dicho que hablen con Gaby, su esposa, lo que ha mantenido a varias personas al margen de pedirle dinero.

Gabriela Salazar, su esposa se ha hecho conocida en México por algunas de las apariciones que ha tenido junto al comediante, aunque comúnmente comparte parte de su día a día sus redes sociales y algunos momentos con la familia que estos dos han formado.