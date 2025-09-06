Alfredo Adame protagoniza apasionado beso con participante de reality show

Alfredo Adame se encuentra en una relación con Marcela Iglesias pero ella en reiterada ocasiones ha manifestado que son poliamorosos por lo que no le molesta que el actor esté con otras mujeres.

El actor le dio un beso a una participante del reality por lo que las redes estallaron. Sin dudas este gesto fue tomado con mucha gracias en las redes sociales.

¿Por qué Alfredo Adame le dio un beso a una participante?

Todo indicaría que el actor no estaba enterado de que era una relación poliamorosa, ahora parece estar disfrutando de este presente. Es por esto que hace unos días le dio un beso apasionado a una participante de un reality.

El conductor se encuentra participando como juez del reality ”Mitad y Mitad”, en el cual un grupo de mujeres y hombres se encuentran en la búsqueda de su pareja ideal.

En un momento dado del reality, le taparon los ojos a todos los participantes. Las mujeres pasaban tocando las manos de los hombres y luego de ese contacto tenían que elegir a quien besar apasionadamente por 15 segundos.

Adame decidió colocarse en el medio de los participantes y una de las mujeres, sin saberlo, lo eligió a él. No se podían ni hablar ni tocar solamente tenían que proceder a besarse.

De esta manera es que el conductor se acercó a la joven y la besó apasionadamente. Sin dudas este fue un momento por demás icónico y ha quedado plasmado en el reality.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Muchos de los comentarios que se pudieron ver en las redes sociales, tomaron la situación como graciosa por lo que las risas no faltaron luego de este momento.

“Adame besa como morro de secundaria”, “Se nota como de morro no practicaba con la pared”, “hubo más lengua que en el puesto de tacos de la esquina de mi casa”.

Así es que la situación de Adame ha pasado la pantalla y todo se lo han tomado con mucho humor.

