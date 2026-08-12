Reportan la muerte de querido músico desaparecido tras el terremoto en Colombia. “Entre los escombros de su departamento quedó su vida”

Tras el terremoto de magnitud 7.4 que devastó Colombia hace unos días, han surgido cientos de historias de tragedia y pérdida, que incluyen a figuras públicas. Entre ellas, se ha reportado la muerte del músico Jhon Alexánder Motato, conocido como Maestro Motato, quien desapareció tras el movimiento telúrico.

Fue el cantante Manuel José quien dio a conocer la noticia en Instagram. "Entre los escombros de su apartamento, quedaron la vida y los sueños de mi gran amigo, músico virtuoso, gran maestro y formador de músicos, de excepcionales cualidades", escribió. "Me acompañó desde mi primer concierto en Cali cuando tenia yo 19 años y luego en muchos mas con la sinfónica de Pereira, donde era musico titular".

El fallecimiento también se ha reportado en cuentas de redes sociales como la comunidad Hola Riosucio (municipio de donde Motato era originario). Sin embargo, en la sección de comentarios la noticia ha sido desmentida por un supuesto familiar del músico, quien asegura que todavía no se confirma el estado.

"Él es mi primo, para confirmar que todavía no lo han sacado. Hoy se paró con la búsqueda en el lugar, el día de mañana continúan debido a que en la parte donde están no hay electricidad", afirma el usuario que se identifica en Facebook como Villada Motato.

Maestro Motato permanece bajo el estatus de desaparecidos en la página web creada por la sociedad civil Colombia Te Busca. Hasta el momento no hay reportes oficiales del fallecimiento.

Quién era Maestro Motato

Como lo explicó el cantante Manuel José en su publicación de Instagram, Maestro Motato era un querido integrante del ámbito artístico en Colombia, quien tocaba el trombón y formaba parte de la Orquesta Sinfónica de Pereira. Aunque era originario de Riosucio, residía en Pereira; la última vez que se le vio fue en un edificio de departamentos que se derrumbó y tuvo pérdida total.