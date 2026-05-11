¿Diego Boneta bloqueó a Renata Notni en redes sociales? Así confesó el actor

Algunos todavía no se acostumbran al rompimiento que se dio entre Diego Boneta y Renata Notni, situación que trajo muchas preguntas y cuestionamientos hacia los dos famosos. Ahora el que habló fue el actor, que especificó cómo está pasando el tiempo de post quiebre. Incluso confesó si bloqueó de redes sociales a quien fue su pareja durante los últimos años.

¿Diego Boneta bloqueó a Renata Notni tras el quiebre de la relación?

Una de las notas que sorprendió a muchos de los que eran seguidores de la relación, fue el final de noviazgo entre Diego Boneta y Renata Notni. Incluso no había pasado mucho tiempo entre el rompimiento y la noticia de que ya se habían mudado. Por esta razón, el famoso confesó cómo le está yendo con el proceso de adaptación a la vida de soltero.

En general Diego ha comentado que el final de relación se dio en muy buenos términos. Parece que las agendas profesionales y personales ya no se podían sostener y priorizaron el crecimiento individual. Pero dentro de todo… confiesa que sigue en el proceso: “nos deseamos lo mejor el uno al otro y, pues nada, toca seguir con nuestras vidas”.

Ante eso, como sucede con miles de parejas en todo el mundo, los reporteros le cuestionaron si bloqueó a la modelo de redes sociales, y Diego Boneta fue contundente y confesó: “No, no, no, yo no juego a esos juegos”. Esto para repetir que no terminaron tajantemente y que se han apoyado mutuamente en este proceso.

¿Cuánto duraron Diego Boneta y Renata Notni de novios?

Justamente parte de la extrañeza de los que conocían el tema radica en que iniciaron una relación a finales de 2020 y como se comentó… recién se habían mudado. Sin embargo la relación puso fin a una historia muy comentada el pasado mes de marzo (principios de abril). Con esto se completaron 5 años y unos cuantos meses de amor entre Diego Boneta y Renata Notni.

Se indica que están llevando el proceso en buenos términos y al menos el actor agradeció porque tiene trabajo. Además, indicó que su familia y amistades le han ayudado en este momento delicado de su vida sentimental.