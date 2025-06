Diego Boneta comparte mensaje en favor de los inmigrantes tras redadas en Los Ángeles; esto dijo

En medio de las redadas que se han registrado en Los Ángeles en contra de los inmigrantes latinoamericanos, Diego Boneta compartió un mensaje de apoyo a esta comunidad, pues están siendo víctimas de violaciones a sus derechos humanos y tratados con violencia por parte de cuerpos de seguridad.

El famoso se unió a una larga lista de artistas que utilizan sus plataformas digitales para pronunciarse en contra de las acciones tomadas por ICE (Immigration and Customs Enforcement) o Servicio de Migración y Control de Aduanas por sus siglas en inglés, pues existen deportaciones masivas y muchas personas afectadas por separaciones de su familia o pérdidas de sus objetos personales, entre otras cosas.

Diego Boneta lanza contundente mensaje tras redadas en Estados Unidos

Fue por medio de sus redes sociales que el famoso se pronunció al respecto y aseguró que esto se trata de una especie de tragedia, además de que señaló que son actos inhumanos y reiteró su apoyo hacia la comunidad inmigrante que radica en los Estados Unidos, además de arremeter en contra de las autoridades responsables de separar a las familias y de ser sumamente violentos.

“Quieren vernos violentos, unamos voces, no reaccionemos desde el miedo y tampoco desde la violencia... no somos criminales, saquemos lo mejor de nosotros”, dijo el artista, exhortando a la población a guardar la calma y no ceder ante las provocaciones de los agentes.

Diego Boneta también aseguró que no se trata de un tema simplemente de política, sino de humanidad y expresó su apoyo total hacia toda la comunidad latina que vive en el país norteamericano.

Otros artistas expresan su apoyo a los inmigrantes en Estados Unidos

Famosos de la talla de Demián Bichir y Salma Hayek también compartieron su apoyo hacia los latinos que están siendo afectados por las políticas anti-inmigrantes en Estados Unidos, además de expresarse en contra de las acciones violentas de las autoridades y recordarles a los afectados que tienen derechos y que pueden permanecer en sus casas durante los próximos días para evitar ser interceptados.