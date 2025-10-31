Mhoni Vidente hace impactante predicción sobre Inés Gómez Mont

Tras el arresto del empresario Víctor Álvarez Puga, la intriga por el paradero de la conductora Inés Gómez Mont se acrecienta. Ahora, la astróloga Mhoni Vidente lanzó una predicción en donde revela que la famosa comparecerá en breve ante la Justicia ya que desea resolver su situación.

Víctor Álvarez Puga está acusado de ser partícipe de presuntas operaciones de lavado de dinero de dudosa procedencia. Su esposa, la conductora Inés Gómez Mont, también es señalada por la Justicia por lo que, desde el 2021 no se sabe dónde se encuentra y no ha mostrado actividad en sus redes sociales.

¿Inés Gómez Mont fue detenida?

Los datos que se ventilaron esta semana confirman que Víctor Álvarez Puga fue detenido en Estados Unidos. Sin embargo, el arresto no estaría relacionado con las denuncias en su contra en México, sino que se trataría de un proceso en el marco de su situación como inmigrante en el país norteamericano.

Desde que se confirmó su arresto, surgió la intriga por saber si Inés Gómez Mont se encontraba junto a él y si también había sido apresada. Sin embargo, no se han revelado mayores detalles al respecto por lo que su paradero sigue siendo un misterio y ahora, la astróloga Mhoni Vidente sacude a la opinión pública con una predicción.

¿Inés Gómez Mont se entregará a la Justicia?

Mientras las miradas de la sociedad mexicana se mantienen atentas a la posible extradición de Víctor Álvarez Puga, la reconocida astróloga dio a conocer una lectura del Tarot en la que observa que Inés Gómez Mont aparecería en breve ante las autoridades.

“Yo había dicho que ellos estaban entre Miami y Barbados. A Víctor lo arrestan cuando regresa de una isla. Ahora veo que Inés se encuentra en ese mismo lugar”, sentenció la vidente. En este marco, afirmó que Inés Gómez Mont “desea resolver su situación y proteger a sus hijos”. Ante esto, remarcó que “muy pronto se sabrá de ella. Busca negociar su entrega o esclarecer su caso”.