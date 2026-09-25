Agreden con arma de fuego a cantante de corridos Víctor Valverde en Sinaloa, esto es lo que se sabe:

Este viernes se dio a conocer que Víctor Valverde uno de los cantantes de corridos más populares de la actualidad resultó herido tras un ataque registrado en la Zona de Tres Ríos en Culiacán, Sinaloa, donde al menos seis personas más resultaron heridas e incluso una más habría perdido la vida.

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Víctor se ha convertido en un referente de la música de corridos gracias a su canción “El Mayor de los Ranas”, una de las canciones más reproducidas dentro del género en los últimos meses.

¿Qué pasó con Víctor Valverde, el cantante de “El Mayor de los Ranas”?

Se ha reportado que la agresión habría ocurrido la noche del jueves 24 de septiembre al interior de un restaurante en la Zona de Tres Ríos en Culiacán, cuando de acuerdo con primeros informes señalan que un grupo de hombres armados habría ingresado al lugar disparando a quemarropa.

De acuerdo con primeros informes, se habla de que Víctor habría recibido un impacto de bala en el hombro, por lo que fue trasladado a un hospital de la zona para que pudiera recibir la atención médica correspondiente.

De momento el equipo de trabajo del joven de 21 años no se ha pronunciado al respecto, aunque ha trascendido que se encuentra estable y fuera de peligro.

¿Quién es el cantante Víctor Valverde?

Víctor Valverde es un intérprete mexicano de música regional y corridos tumbados quien hace un año ganó fama gracias a su canción “El mayor de las ranas”, tema que tiene más de 488 millones de reproducciones únicamente en Spotify, siendo que la versión en vivo está por llegar a las 200 millones; además cuenta con canciones como “Subí la Blindada”, “Infiltrados” o “Estoy Carita” que rebasan los 10 millones de reproducciones.

Hoy en día cuenta con más de 8.8 millones de oyentes al mes en dicha plataforma, consolidado a los 21 años como uno de los cantantes de corridos tumbados más populares de México.