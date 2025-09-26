El cantante Luis Ángel ‘El Flaco’ se viste de luto: anuncia la muerte de un ser querido

Los artistas tienen muy presente el dicho “el show debe continuar”, pero esto no significa que no se conmuevan ante situaciones dolorosas que merecen de su respeto. Es el caso de Luis Ángel “El Flaco”, quien se tomó un minuto para hablar de una pérdida que lo tomó por sorpresa.

Se trata de la muerte de Katy Ochoa Ramírez, una mujer a la que le guardaba gran estima por la manera en que apoyaba cada uno de sus proyectos. Es por esto que el cantante mexicano quiso dedicarle una calurosa despedida.

“El día de hoy amanecí con una noticia triste. Lamentablemente, la señora Katy perdió la batalla, una gran persona que me quería mucho y yo a ella. Mis más sinceras condolencias a familiares, amigos, a todo el club. Sé que Dios la recibirá con los brazos abiertos. Que en paz descanse”, escribió el músico.

Quién era Katy Ochoa, la mujer de la que Luis Ángel “El Flaco” se despidió

De acuerdo con los detalles disponibles, Katy Ochoa Ramírez era una de las fanáticas más fieles de Luis Ángel “El Flaco”, desde la época en que conformaba parte de la famosa agrupación Los Recoditos. Así que solía encontrarse con él de forma frecuente, pues asistía a conciertos, presentaciones y firmas, por lo que el artista ya la ubicaba y solía saludarla con gusto.

Instagram / @luisangelelflaco Luis Ángel “El Flaco” lamentó la muerte de una de sus admiradoras más fieles

Como era de esperarse, este gesto del intérprete de canciones como “Y si se quiere ir” generó numerosas reacciones, en especial entre su público cercano. Lo anterior porque la mayoría de sus seguidores activos le reconocieron que tuviera una acción tan especial con una de sus fans, pues esto dejaba ver que sí era agradecido con su público y que además se preocupaba por saber quienes contribuyen con su éxito.

La dolorosa pérdida que Luis Ángel “El Flaco” atravesó con la muerte de su hija

Lamentablemente, hace poco tiempo Luis Ángel “El Flaco” tuvo que enfrentarse a un fallecimiento que le cambió la vida de manera irreversible. Esto como consecuencia de la muerte de María Fernanda, su hija adoptiva, a quien crió desde pequeña porque se casó con Maricruz Robles.

Instagram / @luisangelelflaco María Fernanda, la hija de Luis Ángel “El Flaco”, murió en 2023

Sobre las causas de este deceso, en su momento se dio a conocer que la joven perdió la vida ahogada, pues fue arrastrada por la corriente del mar de Mazatlán, Sinaloa, donde se encontraba de vacaciones con amigas.

Al momento de morir, tenía solo 21 años y su cuerpo tuvo que ser recuperado por los equipos de rescate del lugar junto a otras dos personas que también murieron.