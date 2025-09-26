Así reaccionó Fabiola Martínez a la inminente separación de Alex Montiel y su esposa

Desde hace un par de meses, la vida privada del youtuber Alex Montiel quedó en el centro de un escándalo. Es que el conocido como “El Escorpión Dorado” fue exhibido con la creadora de contenido Fabiola Martínez al ser señalado por haberle sido infiel a su esposa Dana Arizu.

El escándalo amoroso entre “El Escorpión Dorado” y Fabiola Martínez no ha dejado de escalar en las redes sociales y medios de comunicación. Por lo tanto, el tema ha seguido como tema de conversación y, al parecer, el matrimonio no ha logrado superar la situación por lo que siguen creciendo los rumores de un inminente divorcio.

¿El fin del amor entre Axel Montiel y Dana Arizu? Esto se sabe

Si bien Dana Arizu ni el propio Axel Montiel han salido a dar declaraciones públicas sobre lo sucedido, todo parece indicar que el nivel de popularidad que alcanzó este escándalo amoroso debilitó al matrimonio.

Según trascendió, Dana Arizu habría tomado una drástica decisión al preferir separarse de Axel Montiel definitivamente. Esta hipótesis comenzó a tomar mayor fuerza luego de que ambos dejaran de seguirse en la red social Instagram. Para los periodistas e internautas este dato no pasó desapercibido ya que todos estaban expectantes sobre lo que iba a ocurrir con esta pareja.

Además, los seguidores tanto de Axel Montiel como de Dana Arizu se percataron también de que ninguno de los dos comparte momentos de su vida diaria juntos, como antes sí lo hacían. Todos estos indicios hacen presumir que el matrimonio está atravesando una crisis –en el mejor de los casos- o definitivamente ya se divorciaron, pero aún no han decidido comunicarlo públicamente.

¿Cómo reaccionó Fabiola Martínez ante los rumores de divorcio?

En medio del escándalo y la expectativa por saber si Axel Montiel y Dana Arizu decidieron divorciarse, las redes sociales de Fabiola Martínez tuvo actividad y todas las miradas apuntaron a su último posteo.

Lejos de lanzar declaraciones directas contra su ex pareja Axel Montiel, la creadora de contenido compartió un video en el que aparece luciendo un outfit muy provocador. Además, el posteo contiene un mensaje que podría relacionarse con el presente que atraviesa el matrimonio del Escorpión Dorado y Dana Arizu.