Encuentran muerto a reconocido influencer en la playa

Una vez más, los usuarios de redes sociales y plataformas digitales han sido fuertemente golpeados por una trágica muerte. Tras varios días de búsqueda, las autoridades lograron hallar el cuerpo sin vida de Mikey Rijavec, un reconocido influencer norteamericano que había emitido un pedido de ayuda antes de desaparecer.

La desaparición de Mikey Rijavec fue reportada el pasado martes 11 de noviembre por lo que los esfuerzos por hallarlo con vida se duplicaron. El influencer había salido a pescar en las costas de Baja California Sur y su lancha fue encontrada a 8 kilómetros de la costa.

¿Qué le pasó a Mikey Rijavec?

La búsqueda de Mikey Rijavec dio comienzo luego de que el propio influencer emitiera una alerta pidiendo ayuda ya que el motor de su embarcación había sufrido un desperfecto. En ese marco, el motor se habría desprendido y su lancha se dio vuelta.

Aunque la embarcación fue encontrada, no había datos positivos sobre Mikey Rijavec. Voluntarios se sumaron a la búsqueda que finalmente culminó este domingo 16 de noviembre cuando su cuerpo fue hallado en la costa de Baja California Sur, cerca de San Cristobal.

¿Quién era Mikey Rijavec?

Mientras la investigación para determinar qué fue lo que sucedió avanza, los familiares y seguidores de Mikey Rijavec han utilizado las redes sociales para expresar su dolor por su muerte. El influencer era muy popular en plataformas como YouTube en donde compartía contenido relacionado con la pesca.

Mikey Rijavec “es un aventurero, siempre va más allá de los límites. Eso es parte de lo que nos encanta de él”, había señalado su amigo Phil Friedman. La muerte del influencer ha enlutado a quienes seguían su trabajo y en las redes sociales abundan los mensajes que lo recuerdan y se despiden con profundo dolor.