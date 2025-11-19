Revelan que Christian Nodal haría esto para evitar la cárcel, pero su familia pagaría las consecuencias

Christian Nodal pasa por uno de los momentos más complicados en toda su carrera, pues esta vez no solo se enfrenta a las críticas del público, sino que lidia con un problema con la ley que podría perjudicarlo gravemente. Esto luego de que hace casi un año fue demandado por una disquera con la que trabajó por presunta falsificación de documentos.

Este proceso sigue ante las autoridades y recientemente tuvo una audiencia en la CDMX. Una vez concluido este encuentro, trascendieron polémicos detalles sobre la estrategia legal que pondría en marcha para evitar ir a prisión, pero que implica que terminaría culpando a su papá por el mal uso de papeles y contratos, todo por sugerencia de Pepe Aguilar.

Instagram. @lavozazteca Existe un rumor de que Christian Nodal podría culpar a su papá para ganar una demanda

Dicha versión se manejó mediante Javier Ceriani, que mencionó que el sonorense fue aconsejado para que se deslinde del tema y así esquivar las consecuencias legales. "Bajo los consejos de Pepe, es 'incendiar' a Jaime González, que es socio de Nodal y decir: 'el que falsificó los papeles fue mi papá'", explicó el conductor.

¿Christian Nodal está peleado con sus papás? Esto se sabe

Las teorías de que Pepe Aguilar podría influir en las decisiones de Christian Nodal respecto a su situación legal surgen en medio de los rumores de que el cantante mexicano estaría atravesando un distanciamiento con sus padres. Dicha información surgió desde hace varios meses, señalando que todo habría comenzado con el desacuerdo de la familia por cómo está manejando su vida personal.

Y aunque durante su gira por Colombia él mismo aseguró que no existía tal conflicto, lo cierto es que ya no se le ha visto pasando tiempo con ellos como cuando era un hombre soltero. Además, la tensión aumentó después de que supuestamente Cristy Nodal y Jaime González se reunieron con Cazzu para poder ver a Inti.

Instagram. @cristy.nodal, @cazzu Los papás de Christian Nodal se habrían reunido con Cazzu para estar cerca de Inti

Así fue la última aparición de Christian Nodal antes de la audiencia por demanda de su disquera

De momento, todas estas versiones en torno a sus pleitos familiares y maniobras legales se tratan de meras especulaciones de las que el artista ha evitado hacer comentarios. Las últimas declaraciones que hizo fueron por su aparición en los Latin Grammys, cuando Christian Nodal confirmó que ya está planeando su boda religiosa con Ángela Aguilar.