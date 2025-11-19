ÚLTIMA HORA: Christian Nodal y sus padres NO fueron vinculados a proceso: qué resolvió la jueza y qué sigue

Después de casi cuatro años de acusaciones, retrasos y peritajes, Christian Nodal y sus padres quedaron oficialmente libres de cargos por presunta falsificación de documentos, luego de que una jueza determinara que no existían pruebas suficientes para vincularlos a proceso.

Nodal y sus padres quedan libres de cargos: la justicia resolvió a su favor

La decisión se tomó tras una muy larga audiencia que inició el martes 18 de noviembre en el Centro de Justicia Penal de la CDMX y que terminó hasta esta mañana del miércoles 19. Esta fue una de las jornadas más largas y mediáticas del caso.

A las 7:00 a.m., Cristina Nodal salió para compartir la noticia con los medios que lo esperaban a las afueras: “No pudieron comprobar ni una sola firma… no hay vinculación. Confío cien por ciento en la justicia”, declaró visiblemente aliviado.

Ganarle una batalla a Universal, una de la empresas más importantes e influyentes no es cualquier cosa. Dios es justo y la justicia a veces también. Los q deseaban que perdiera se la pelaron ayer, hoy y siempre 🫶🏻 Nodal ganó la batalla legal más importante #NodalLeGanóAUniversal pic.twitter.com/hkPypMitxO — Sam Forajida (Nopal's Version) (@Samanth05632592) November 19, 2025

¿De qué se les acusaba a Christian Nodal y sus padres?

La disputa tiene años, comenzó en 2021, cuando la familia Nodal inició una demanda civil contra Universal Music reclamando derechos de sus canciones. Fue en ese momento que ellos decidieron respaldar su caso presentando certificaciones de contratos que, según el cantante, aseguraban y comprobaban la propiedad de varios temas.

Pero la discográfica no se quedó callada y respondió con fuerza en junio de 2024 cuando presentó una denuncia penal ante la FGR, argumentando que los documentos eran falsos. Incluso señaló que peritos oficiales concluyeron que las firmas no pertenecían al notario Luis Fernando Ruibal Coker, quien también declaró que él no había participado en esos trámites.

Este señalamiento abrió la puerta a un proceso penal que mantuvo a la familia bajo lupa. Sin embargo, en la audiencia reciente, la jueza determinó que no existía evidencia suficiente que probara la falsificación de ningún documento.

¿Qué sigue para Nodal? La batalla por sus masters continúa

Aunque la familia celebró este triunfo, Christian Nodal dejó claro que su guerra con Universal está lejos de terminar, pues aún no se solucionan las cosa del todo: “Seguimos peleando los masters. Todavía hay una demanda civil en curso y queremos que avance a lo penal”, afirmó. La lucha por los derechos de su música sigue activa, y esta resolución podría darle un nuevo impulso legal y mediático al cantante.

Por ahora, el veredicto representa una pequeña victoria para Nodal y sus padres, quienes al fin pueden cerrar uno de los capítulos más tensos de su historia legal.

