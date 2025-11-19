Detienen a influencer en la mira de la Justicia por marcharse de restaurantes sin pagar

La vida en las redes sociales es mostrada como si esta fuese una vidriera y es que son los influencers y creadores de contenido los que se encargan de documentar todo lo que hacen. Esta tendencia se ha multiplicado a nivel mundial y en diversas plataformas, pero cuando alguien procede en actos indebidos las alarmas se encienden.

LA OPINIÓN PÚBLICA EN LA ERA DE LAS REDES SOCIALES

Ese es el caso de Pei Chung una mujer de 34 años que es influencer pero que ahora es investigada por un proceder que muchos consideran como una estafa. La mujer ha sido arrestada en seis oportunidades luego de cenar en restaurantes de la ciudad de Nueva York y marcharse sin pagar la cuenta.

¿Cuál es su proceder de Pei Chung?

De acuerdo con lo trascendido en las últimas horas, Pei Chung utiliza sus redes sociales para mostrar el estilo de vida que lleva en Estados Unidos. Entre las imágenes que comparte, la influencer muestra los platillos que degusta en distintos restaurantes y realiza reseñas de cada lugar visitado.

Sin embargo, lo que por lo general es acordado con los propietarios del lugar, parece que no ocurre en estos casos. Son seis los restaurantes que han manifestado haber sido estafados por Pei Chung ya que afirman que pide caros platillos del menú pero a la hora de pagar la cuenta presenta tarjetas sin fondo o directamente afirma que no los puede pagar.

¿Quién es Pei Chung?

Tras los hechos que han sido denunciados y han tomado estado público, el nombre de Pei Chung ha tomado relevancia y es que se trata de un hecho que sorprende al mundo de los internautas. La propia Policía de Nueva York ha confirmado los arrestos a la influencer que en diciembre debe presentarse ante la Justicia.

Pei Chung tiene 34 años de edad y más de 20 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Se presenta como una diseñadora taiwanesa con doble máster en Ciencias y Bellas Artes. A pesar de las denuncias en su contra, en sus redes sociales pueden verse posteos de las últimas horas en las que muestra sofisticados platillos y reseñas de los restaurantes que visita. De los recibos no hay publicaciones.