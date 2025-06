Erika Buenfil sorprende con sesión de fotos donde muestra todo y revela cuándo serán publicadas

Erika Buenfil es una de las actrices más queridas de la televisión mexicana, quien en los últimos meses adquirió mayor popularidad entre el público joven debido a que es creadora de contenido en plataformas como TikTok, en donde usa su talento para la interpretación de personajes con fines de entretenimiento.

Sin embargo, lo que trae el nombre de la famosa de 61 años de edad a las tendencias este junio de 2025 es que anunció en sus redes sociales que realizó una sesión de fotos con poca ropa en la que supuestamente mostró absolutamente todo.

¿Qué dijo Erika Buenfil sobre su sesión de fotos en donde posa con poca ropa?

La famosa actriz compartió con sus seguidores que recientemente realizó una sesión fotográfica con poca ropa, esto ha generado mucha expectativa entre los fans pues las imágenes aún no han salido a la luz.

Te puede interesar: Erika Buenfil revela lo que realmente costó triunfar en TikTok

De acuerdo con Erika, quien sostuvo una conversación con medios de comunicación, existe una oferta muy importante en donde se le insinuó que debería aparecer en una revista para hombres, aunque ella no aceptó, aunque sí se tomó algunas imágenes que supuestamente quedaron olvidadas.

Buenfil comentó que estas fotografías fueron tomadas por un fotógrafo llamado Max Clemente, con quien trabajo en este contenido revelador hace muchos años, y aunque dichas imágenes nunca salieron a la luz, ella aún las tiene en su poder y podría compartirlas públicamente en cualquier momento.

¿Cuándo saldrán a la luz las fotos de Erika Buenfil con poca ropa?

Entre un toque de picardía y buen humor, la famosa actriz aseguró que no sabe si compartirá o no dichas imágenes ya que en su momento no quiso comprometerse a sacar la sesión para adultos “por un tema personal y familiar”, exponiendo que todo se trató de un juego.

Además, la protagonista de telenovelas mexicanas también precisó que no estaba desnuda al momento de tomarse las imágenes, sino que todas fueron en una especie de lencería, aunque sí explicó que aprovechó para sacar su lado más sensual, a pesar de que se considera una persona bastante tímida.