"¿Implica que me tenga que mover?": Omahi reniega por tareas impuestas de La Bea en La Granja VIP

Omahi ha sido una de las celebridades de La Granja VIP que se ha forjado una fama muy específica al interior del reality show y todo parece indicar que no tiene reparo en seguirla alimentando.

Omahi cuestiona las órdenes de la Capataz

Al influencer no le ha sido suficiente ser uno de los peones que se han levantado tarde durante la semana en curso y no cumplir en tiempo y forma con sus actividades, sino que también se atrevió a cuestionar las órdenes de La Bea, ya que cuando la actual Capataz se le acercó para pedirle un favor, el peón le preguntó si sería necesario que "tuviera que moverse".

La comediante le pidió que ayudara a Eleazar Gómez para terminar las labores en el establo lo más pronto posible, a lo que Omahi soltó una pequeña risa y le cuestionó si "no se había encontrado un mejor guerrero".

"¿No crees que ser peón, hacer casa y además hacer caballos es demasiado?", le respondió el influencer a la 'disculpa' de La Bea, la cual dijo que "es la chamba que toca".

A la petición del peón para mandar a otro compañero, la Capataz le aseveró que ya tenía designadas a las demás celebridades; sin embargo, cuando le hizo ver que todavía no terminaba las labores de limpieza al interior de la granja, La Bea se retractó.

Todo parece apuntar que hubo un malentendido derivado de la tardanza en la limpieza del establo y el desperdicio de agua, ya que Omahi pensó que la comediante se refería a las caballerizas, por lo que le aseguró a la Capataz que en cuanto terminara de trapear, iría a auxiliar a su compañero, no sin antes enterarse que mañana tendrán la visita de un veterinario que atenderá a las vacas, por lo que los peones deben de tener todo listo antes de su llegada.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva asamblea en la que conoceremos a los dos nominados de La Granja VIP que se unirán a Lis Vega y Sergio Mayer Mori; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

