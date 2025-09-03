Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, rompe el silencio sobre su sexualidad

La vida de Alicia Villarreal y Cibad Hernández se encuentra en el centro de la atención pública y de los medios de comunicación. Tras confirmar su relación, surgieron rumores que indicaban que el influencer es bisexual y que está casado, por lo que no tardó en romper el silencio y expresarse en redes sociales.

Tras la separación de Alicia Villarreal y Cruz Martínez, “La güerita consentida” sorprendió a sus seguidores al confirmar que había iniciado una relación sentimental con el influencer Cibad Hernández. Esta nueva oportunidad para su corazón ha recibido diferentes reacciones por parte de su público y algunos rumores que cuestionan a su novio.

¿Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, es bisexual?

El estado público de la relación de la cantante y el influencer dio lugar a rumores que señalaron que Cibad Hernández era un hombre casado. Según se desprendió de la revista TVNotas y otros medios de comunicación, fue un amigo cercano a Alicia Villarreal quien, desde el anonimato, lanzó esta versión.

Esa misma fuente señaló que el novio de la artista no atravesaba un buen momento económico y además deslizó que Cibad Hernández es bisexual. Estos rumores no tardaron en replicarse y la opinión pública se hizo eco por lo que nuevamente las miradas se posaron en los enamorados.

¿Qué dijo Cibad Hernández tras los rumores?

Fiel a su estilo, Cibad Hernández eligió sus redes sociales y su canal de YouTube para romper el silencio y expresarse ante la sociedad mexicana por los rumores en su contra. “VIDEO COMPLETO EN YOUTUBE CIBAD HERNÁNDEZ”, escribió el influencer en el posteo.

El novio de Alicia Villarreal fue directo a señalar “No soy casado, ni soy bisexual”. En el video publicado, Cibad Hernández pidió que le paren “a sus chismes y a sus cuentos conmigo” y remarcó que esos rumores han sido perpetrados por personas envidiosas. Además, advirtió que podría recurrir a la Justicia si continúan las “difamaciones”.